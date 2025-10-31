Pamela López apoya a Darinka Ramírez tras su debut en la música: "Me identifico con ella"

Darinka Ramírez sorprendió al público con su debut como cantante al lanzar su primer tema, "Mala jugada". El videoclip generó revuelo en redes sociales, pues muchos interpretaron que la letra estaría dirigida a su expareja, el exfutbolista Jefferson Farfán. Entre las reacciones destacó la de Pamela López, quien no dudó en pronunciarse y reveló detalles sobre su propio proyecto musical.

Pamela López sobre "Mala jugada"

Durante una entrevista en el programa "Arriba Mi Gente", Pamela López fue consultada sobre el reciente lanzamiento de Darinka Ramírez. Lejos de mostrarse indiferente, la empresaria reconoció que el tema refleja experiencias similares a las que ella vivió y destacó la valentía de las mujeres que transforman su dolor en arte.

"Sí la he escuchado, la felicito. La verdad que hoy todo el mundo tiene derecho a facturar. Creo que trata de mujeres que han pasado cosas similares a las de ella y a las mías, así que me identifico", comentó López con una sonrisa.

La exesposa de Cueva también se refirió a los versos del tema que muchos consideran dirigidos a Jefferson Farfán, en especial la frase "Intentaste apagarme la luz y yo aprendí a encenderla". Para Pamela, estas palabras reflejan un mensaje poderoso sobre la resiliencia femenina.

"Muchos hombres o mujeres quieren apagar la luz de una persona, sin embargo, no saben que somos como el ave fénix, resucitamos de las cenizas", expresó con firmeza.

El comentario de López fue bien recibido por los televidentes, quienes destacaron su mensaje de empoderamiento y apoyo entre mujeres. Además, dejó claro que no ve con malos ojos que Darinka use su experiencia personal para abrirse paso en la música.

Pamela López se prepara para lanzar su propia canción

Lejos de quedarse al margen, Pamela López también está próxima a debutar como cantante. Junto a su pareja Paul Michael, ha estado grabando el videoclip de su primer sencillo titulado "Amor Clandestino". A través de redes sociales, la pareja compartió parte del proceso creativo y adelantó que el tema se estrenará muy pronto. En un video publicado desde la camioneta de López, Paul Michael anunció:

"Quiero comentarles que se acabó la espera mi gente, estamos yendo a grabar el videoclip de 'Amor Clandestino', una canción que hice con mi 'KittyPam', miren esa hermosura, esa princesa. Estamos yendo a grabar el videoclip, nos están esperando Los del Código que van a colaborar con algunas cositas", expresó el joven.

Así mismo, revelaron que tras terminar esta producción, estarían programando su lanzamiento en los siguientes días. Además, expresaron poder contar con el apoyo de sus seguidores, que vienen siguiéndolos desde que iniciaron su romance.

"Pendientes que esto sale la otra semana, agárrense con las dos manos que salimos con todo. Espero contar con su apoyo", agregó el joven cantante

La coincidencia entre los lanzamientos de Darinka Ramírez y Pamela López ha despertado gran expectativa entre los fanáticos de la farándula y la música urbana peruana. Mientras la primera consolida su debut con un tema lleno de fuerza y mensajes de superación, la segunda promete sorprender con su incursión en el canto al lado de su pareja.