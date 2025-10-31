Christian Cueva logra orden judicial para que Pamela López no hable él: "Si continúa será denunciada"

La tensión entre Christian Cueva y su aún esposa, Pamela López, alcanzó un nuevo nivel. El futbolista decidió recurrir a la vía judicial y, a través de su abogado, solicitó una medida que ordena a López cesar cualquier tipo de comentario o declaración pública en su contra. Según explicó su defensa legal, el incumplimiento de esta disposición podría acarrearle consecuencias penales a la madre de sus hijos.

Christian Cueva consigue medida judicial contra Pamela López

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, el abogado del jugador de Emelec informó que el juzgado competente ya resolvió prohibir a Pamela López emitir opiniones, conceder entrevistas o difundir cualquier tipo de información relacionada con el proceso judicial, el conflicto familiar, la vida privada o los antecedentes personales de Christian Cueva.

"Ante el constante hostigamiento que viene sufriendo por parte de la señora Pamela López, quien en todas las plataformas digitales, redes sociales y medios de comunicación ha venido vertiendo comentarios negativos contra nuestro patrocinado, es por ello que hemos solicitado al juzgado le ordene a la señora López el cese inmediato de todo comentario", explicó el abogado del deportista.

La decisión judicial también recalca que López no podrá referirse al futbolista ni utilizar a sus hijos para transmitir mensajes o exponer su situación familiar ante los medios. El documento establece de forma clara que cualquier incumplimiento será considerado una falta grave.

"Emitir opiniones, conceder entrevistas o difundir información sobre el proceso judicial, el conflicto familiar, la vida privada o los antecedentes personales de la otra persona está prohibido. Asimismo, se le ordena no utilizar a los menores hijos para transmitir mensajes o exponer su situación o bienestar emocional ante terceros o medios de comunicación", señala el documento oficial difundido por el abogado de Cueva.

¿Qué pasará con Pamela si continúa hablando de Cueva?

De acuerdo con lo que se pudo dar a conocer de la resolución al Poder Judicial; si Pamela López continúa pronunciándose sobre Christian Cueva o el proceso que los involucra, podría enfrentar una denuncia penal por "desobediencia y resistencia a la autoridad". Dicha infracción podría derivar en una pena privativa de la libertad.

"Si la señora Pamela López continúa mencionando el nombre del señor Christian Cueva de manera directa o indirecta, será denunciada ante el Ministerio Público (...) En este sentido, se le exhorta a la señora López que cese con el hostigamiento en contra del señor", concluyó el abogado del futbolista.

La batalla legal entre Christian Cueva y Pamela López suma un nuevo capítulo con esta medida judicial. El futbolista busca poner fin a las declaraciones públicas que considera dañinas para su imagen, mientras que el Poder Judicial ha advertido que cualquier incumplimiento podría traer consecuencias penales. La situación mantiene expectantes a los seguidores del caso.