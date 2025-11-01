Josimar rompe su silencio tras embarazo de mellizos de su 'prima': "Sé lo que hice y lo que no"

Desde que Josimar fue ampayado con su 'prima' en España, la joven ha revelado que han tenido intimidad y producto de ello, se encuentra embarazada actualmente de mellizos. El salsero ha decidido sentarse en un programa de TV para aclarar todo.

Josimar habla sobre su supuesta paternidad

En el adelanto del programa 'Esta Noche', Josimar y Daniela Darcourt son los invitados especiales donde contarán sobre su vida sentimental y proyectos musicales. Por su parte, el salsero saldrá a responder todo tras estar en la polémica de haber engañado aparentemente a María Fe Saldaña.

Todo inició con la venenzolana Verónica que fue bautizada como la 'prima' y ahora, estaría esperando mellizos del cantante peruano. En las imágenes de avance se puede ver cómo el salsero rompe en llanto, pero en otro momento declara y negaría nuevamente ser el padre de aquellos bebés.

"Quiero aclarar algo acá, no tengo que afrontar ninguna paternidad de nadie. Sé lo que hice y lo que no hice", expresó Josimar en el programa con mucha seguridad.

Venezolana hará revelación de sexo de sus mellizos

Durante una entrevista con el programa "América Hoy", Verónica contó que se siente muy emocionada y agradecida por la etapa que está viviendo. Además, contó que aún está afinando los últimos detalles de la celebración.

"Muy bien, amor. El embarazo, todo bien. Estoy muy contenta por esa parte. Estoy llevándolo de la mejor manera y me siento muy bien, la verdad que sí", dijo con una gran sonrisa. "Dentro de poco sobre el sexo de los bebés, entonces como el tema por ahí va a ser sorpresa, entonces vamos a ver cómo nos organizamos. Ya luego te lo contamos", comentó entusiasmada.

La venezolana sorprendió hace algunas semanas cuando mostró su pancita en televisión y reveló que no espera un bebé, sino dos. Desde entonces, ha mantenido informados a sus seguidores algunos detalles del proceso, y ahora promete compartir sobre la revelación de sexo.

"Bueno, la verdad... Ya tengo una niña, me gustaría que fueran dos niños o dos niñas. Pero bueno, que sea lo que Dios quiera, la verdad", confesó emocionada.

De esta manera, Verónica afirma que los bebés que espera son los hijos de Josimar y muy pronto hará la revelación de sexo. Por su lado, el salsero peruano hasta el momento no ha aceptado su supuesta paternidad y estará en el programa 'Esta Noche' para contarlo todo por primera vez.