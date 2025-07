Daniela Cilloniz admite error y se disculpa con Paolo Guerrero y Ana Paula: "No quise incomodarlos"

¡Pide perdón! Daniela Cilloniz dio la cara y se disculpó públicamente con Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte, luego del tremendo revuelo que causó por mostrar chats privados con el futbolista. La periodista reconoció que no midió las consecuencias de sus actos y aseguró que no fue su intención generar tanto escándalo.

Durante su visita al programa "Amor y Fuego", Daniela Cilloniz fue clara y directa al pedir disculpas públicas a Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte, tras exponer chats privados pasados con el jugador. Contó que todo comenzó porque quería darle un poco de color a su podcast, pero jamás imaginó que el asunto iba a crecer tanto.

"Sabía que iba a rebotar, pero no de esta manera, y menos que me iba a escribir Ana Paula Consorte, que se iba a armar tremendo chongo", dijo entre nervios y con tono de arrepentimiento.

La comunicadora explicó que lo hizo sin mala intención. Por ello, decidió pedir disculpas tanto a Paolo Guerrero como a Ana Paula Consorte.

"Nunca me imaginé que iba a llegar a tanto. Si tengo que pedir disculpas, tendré que pedir disculpas porque no quise incomodarlo a él ni a ella, no fue mi intención", declaró frente a las cámaras.