Roberto Guizasola y la 'Gordibuena' fueron captados en un mismo lugar ¿Casualidad o planeado?

Meses atrás, Roberto Guizasola fue ampayado con Alexandra Díaz conocida como la 'Gordibuena'. Tiempo después, todo se complico ya que la jovencita estuvo recibiendo amenazas de parte del exfutbolista procediendo a una denuncia. Ahora, ambos fueron captados juntos en un mismo restaurante.

¡Guizasola y la 'Gordibuena' juntos!

El programa de 'Magaly TV: La Firme', compartió imágenes del pasado 4 de noviembre en un local de anticuchería de Puente Piedra donde se puede ver que la joven Alexandra Díaz sale del local y se sienta con sus amigos en la mesa que está en el exterior. Después de ella, sale el exfutbolista Roberto Guizasola con otro amigo a su lado para luego retirarse en un auto.

Recordemos que hace unos meses Alexandra denunció que Roberto la estaba amenazando, luego de que ella revelara que ambos tuvieron una relación clandestina de varios años. El caso fue llevado ante las autoridades y hasta el momento continúa en investigación.

Ahora, ambos aparecen en un mismo local de comida, a pesar de que el amigo de Jefferson Farfán tiene una orden de alejamiento contra la 'Gordibuena' debido a las amenazas. Al parecer, todo habría sido un encuentro a casualidad, ya que se desconoce lo que ocurrió dentro del local.

Roberto con su esposa en fiesta

El exjugador de fútbol compartió imágenes en Instagram en las que aparece disfrutando del evento junto a figuras como Paolo Guerrero, Ana Paula, Jefferson Farfán, Xiomy Kanashiro y otra pareja de amigos. Aunque, fue captado bailando al lado de su esposa, quien parece que lo perdonó tras infidelidad el exfutbolista.

Lo que más llamó la atención fue el mensaje que acompañó la publicación, en el que Guizasola habló sobre la amistad y la familia, aunque sin hacer una referencia directa a su esposa.

"La vida puede llevarnos por caminos distintos, pero los recuerdos, las risas y la amistad verdadera siempre nos vuelven a unir. Desde niños compartimos sueños, y hoy celebramos lo lejos que hemos llegado... juntos. La familia no siempre es de sangre, a veces es de corazón. Y aprovechamos para mandar un abrazo enorme a Ana Paula en su día — ¡que la vida te siga llenando de bendiciones y sonrisas!", escribió el exfutbolista.

De esta manera, todo parecía indicar que Roberto Guizasola habría continuado con su relación con su esposa, a pesar de la infidelidad con la joven Alexandra Díaz. Ahora, el exfutbolista ha sido captado en un mismo local de comida con la 'Gordibuena'.