Conoce exorbitante cifra que habría gastado Jefferson Farfán en su cumpleaños en Miami junto a Xiomy Kanashiro

La historia de amor entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro atraviesa su mejor etapa. La pareja decidió celebrar el cumpleaños número 41 del exfutbolista en Miami, donde compartieron momentos llenos de glamour, romanticismo y lujo. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención entre los seguidores del exjugador es el impresionante presupuesto que habría destinado para grabar el video de su cumpleaños.

El costoso video de cumpleaños de Jefferson Farfán

El programa América Hoy difundió detalles sobre el extravagante gasto que Jefferson Farfán habría realizado para producir su video de cumpleaños. Según el informe, el exfutbolista no escatimó en gastos para festejar su día especial junto a su pareja Xiomy Kanashiro. Entre los lujos se incluyeron un yate, un auto de alta gama y un reloj exclusivo, todos protagonistas de la grabación que compartió en redes sociales.

De acuerdo con la información del programa, el alquiler del yate de la marca Samboat habría costado aproximadamente 3,190 dólares, mientras que el lujoso Rolls-Royce Cullinan tuvo un valor de 1,200 dólares por día. A esto se suma un reloj de la marca Franck Muller valorizado en 10,000 dólares, alcanzando un gasto total que bordea los 21 mil dólares, sin considerar la edición profesional del video.

A través de Instagram, Farfán mostró fragmentos del festejo, posando sonriente junto a su hijo mayor y Xiomy Kanashiro frente a una elegante torta.

"Es mi p* día**", escribió la "Foquita" en la descripción de su publicación, dejando ver su entusiasmo por celebrar un nuevo año de vida. Xiomy, por su parte, compartió una imagen junto a él con un mensaje afectuoso: "HB Morchi".

Rumores de compromiso en medio del viaje

El romántico viaje no solo generó comentarios por su lujo, sino también por los rumores de un posible compromiso entre Farfán y Kanashiro. Ambos fueron captados luciendo anillos similares durante la estadía en Miami, lo que ha despertado especulaciones sobre una posible pedida de mano.

Hasta el momento, ni el exfutbolista ni la bailarina han confirmado si planean casarse, aunque las señales de cariño y complicidad entre ambos son evidentes. Desde que iniciaron su relación, la pareja ha optado por mantener un perfil más reservado, alejándose de los escándalos, pero cada aparición pública o publicación conjunta genera gran expectativa entre sus seguidores.

Jefferson Farfán parece estar disfrutando una etapa más tranquila y familiar, dejando atrás las polémicas que marcaron parte de su vida pública. Su romance con Xiomy Kanashiro ha mostrado una faceta más relajada y afectuosa del exfutbolista, quien, lejos de las canchas, continúa siendo protagonista por su estilo de vida y su presencia mediática..