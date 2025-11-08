Pamela Franco grita su amor por Christian Cueva en medio de 'bronca' con Pamela López: "Te adoro"

¡No se queda callada! En medio de la nueva 'bronca' entre Pamela López y Pamela Franco, la cumbiambera demostró que su relación con Christian Cueva sigue más firme que nunca. Mientras la trujillana la criticaba por su pasado con el futbolista, la cantante le respondió con amor y con indirectas bien claras.

Pamela Franco derrocha amor por Christian Cueva

Mientras Pamela López arremetía con todo contra Pamela Franco, recordándole su pasado con Christian Cueva, la cantante de cumbia decidió responder de la manera más inesperada: con amor. En redes sociales, el popular 'Aladino' sorprendió al publicar una foto junto a Franco con un mensaje directo al corazón.

"Amor de mi vida, te amo con toda mi alma", escribió el futbolista en Instagram, dejando claro que su relación con la artista sigue firme, pese a las críticas.

Pamela Franco responde romántica historia a Christian Cueva. (Instagram)

La reacción de Pamela Franco no se hizo esperar. Desde su cuenta, la cantante le respondió con palabras llenas de cariño y complicidad.

"Mi vida, te adoro con todo mi corazón. Te amo", contestó la cumbiambera, mostrando que su amor por Cueva está más fuerte que nunca.

Antes de esa romántica declaración, Pamela Franco ya había lanzado sus dardos contra Pamela López, quien ha tenido duros calificativos hacia ella. La cantante no se quedó callada y, con tono desafiante, respondió con todo.

"Las dolidas que no superan, por favor, ¡supérenlo! Me da risa de quién viene, por eso no me afecta (...) Tampoco te jactes de ser algo que no eres. No puedes tapar el sol con un dedo, creyendo que porque vienes a otra ciudad, la gente olvidará lo que hiciste en otros lados", dijo la artista.

Con esas palabras, Pamela dejó claro que no piensa quedarse callada ni permitir que sigan hablando de su vida. Además, invitó a sus detractores a "investigar bien" su pasado, dejando entrever que no tiene nada que ocultar.

Pamela López no se quedó atrás

Por su parte, Pamela López tuvo declaraciones en contra de la cantante. En una entrevista con "Amor y Fuego", la trujillana se pronunció.

"Yo todo lo que me he comido ha sido cuando he sido la oficial. Jamás me he comido algo clandestino. No sé con qué autoridad moral me dice ella eso. Ahora la pregunta es: ¿Ella se lo ha comido siendo la oficial? Te pregunto: ¿Tú te has comido siendo la oficial? Tarea para tu casa", disparó López sin filtros.

La respuesta causó revuelo en redes, donde muchos seguidores tomaron partido en la guerra de indirectas entre ambas mujeres, que parece no tener fin. Mientras tanto, Christian Cueva y Pamela Franco prefieren mostrarse unidos. A pesar de las críticas, ambos publican fotos y mensajes románticos, demostrando que su relación va viento en popa.

En conclusión, Pamela Franco y Christian Cueva demostraron que siguen firmes en su relación pese a las constantes polémicas. Mientras Pamela López lanza duros comentarios, la pareja decidió responder con muestras de cariño y mensajes románticos en redes sociales, dejando claro que prefieren enfocarse en su vínculo antes que en las críticas.