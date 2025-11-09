Hermano de Christian Cueva pide boda con Pamela Franco tras polémica con Pamela López: "¡Mucha miel, ya!"

Pamela Franco y Christian Cueva vuelven a ocupar titulares luego de que se desatara una nueva discusión pública entre la cantante y Pamela López, aún esposa del futbolista. Sin embargo, en medio del escándalo mediático, la familia del jugador sorprendió al mostrar su apoyo a la cumbiambera, dejando entrever que aprueban la relación.

Hermano del futbolista sorprende con pedido de boda

El hermano mayor de Christian Cueva, Marcial Cueva, reapareció en redes sociales, pero esta vez no para defender a Pamela López ni responder críticas, sino para expresar su respaldo a la pareja conformada por el futbolista y Pamela Franco. El estudiante de Derecho no solo elogió el vínculo entre ambos, sino que incluso pidió públicamente que se casen.

Todo comenzó cuando Christian Cueva publicó una tierna fotografía junto a Pamela Franco, acompañada del mensaje: "Mi vida, te adoro con todo mi corazón. Te amo". La cantante no tardó en responderle con la misma emoción: "Amor de mi vida. Te amo con toda mi alma".

Al ver el intercambio de cariño entre ambos, Marcial Cueva comentó: "¡Ya cásense! ¡Mucha miel, ya!", generando una ola de reacciones en redes sociales.

El comentario no pasó desapercibido, sobre todo porque Marcial Cueva mantiene una tensa relación con Pamela López, madre de los hijos del futbolista. En más de una oportunidad, el hermano de "Cuevita" ha manifestado su desacuerdo con la actitud de la empresaria, especialmente tras las declaraciones que ha dado en televisión sobre su matrimonio.

Hermano de Cueva comentó sobre una posible boda con Pamela Franco.

Marcial Cueva recuerda el caso de la presunta herencia de los hijos de Cueva

No es la primera vez que Marcial Cueva se pronuncia sobre temas familiares. Hace algunas semanas, utilizó su cuenta de Instagram para aclarar los rumores sobre una supuesta herencia que, según Pamela López, Christian Cueva habría dejado a su hija mayor.

El hermano del mediocampista explicó que, legalmente, los derechos patrimoniales solo se ejercen tras el fallecimiento del padre, y no en vida, como se había insinuado en algunos programas de espectáculos.

"Todos sabemos que los bienes no se heredan por discurso ni por lágrima televisiva. Los derechos patrimoniales se ejercen cuando el padre fallece, no cuando alguien se siente con derecho a repartir lo que nunca le costó", afirmó.

Pese a su tono firme, Marcial también aclaró que su hermano no dejaría desamparados a sus hijos y que su objetivo era simplemente aclarar la información que circulaba en los medios.

Hermano de Cueva se pronuncia tras acusación de Pamela López por vender 'depa'.

Las recientes declaraciones de Marcial Cueva han vuelto a encender el debate en torno a la vida sentimental de Christian Cueva. Mientras el futbolista y Pamela Franco muestran su relación con naturalidad en redes sociales, el apoyo del hermano del jugador parece marcar una distancia definitiva con Pamela López.