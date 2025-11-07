RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Pamela López estalla contra Pamela Franco tras crítica por gesto a Cueva y la reta: "Acá estoy, parada y sin polo"

La esposa de Christian Cueva respondió con dureza a Pamela Franco luego de que esta la cuestionara por su gesto de desprecio hacia el futbolista.

Pamela López responde con dureza a Pamela Franco tras comentario sobre gesto hacia Christian Cueva. (Composición: La Karibeña)
07/11/2025

La polémica entre Pamela López y Pamela Franco escaló esta semana después de que López, consultada por las nuevas restricciones sobre Christian Cueva, no pudiera responder y sólo hiciera un gesto: sacó la lengua frente a la imagen del futbolista. Franco reaccionó con ironía y cuestionó ese gesto; López no tardó en devolver la réplica y dejó claro que no aceptará descalificaciones.

Pamela López responde con todo a Pamela Franco

La trujillana no se quedó callada. En una aparición en 'Amor y Fuego', Pamela López respondió a las ironías de Pamela Franco y defendió la formalidad de su relación con el futbolista. López aseguró que, aunque Franco la interrogara con desdén, ella mantiene la frente en alto y reprochó la falta de autoridad moral de su rival. 

"Sin sangre en la cara, sin moral, no sé con qué intención se puede enfrentar a mí", dijo la influencer, dejando claro que no iba a permitir descalificaciones gratuitas.

Además, a discusión derivó en una defensa de su historia personal: "Yo todo lo que me he comido ha sido cuando he sido la oficial, jamás me he comido algo clandestino. Entonces, no sé con qué autoridad moral me puede decir ella", afirmó López, subrayando que su relación con Cueva siempre fue pública y formal. P

Pero eso no fue todo, para enfatizar su reproche, Pamela López añadió una frase provocadora dirigida a Franco y en clara respuesta a su relación con Cueva

"Me lo he comido 500 millones de veces, pero cuando he sido la oficial, obviamente. Ahora la pregunta es para ella, ¿ella se lo ha comido siendo la oficial? Te pregunto, ¿tú te lo has comido siendo la oficial? Tarea para tu casa".

Pamela López desafía a Pamela Franco

En la misma entrevista, López dejó claro que no le teme a Franco y que no dudará en decirle las cosas a la cara cuando se presente la oportunidad. Recordó un cruce anterior en un aeropuerto, cuando se contuvo por la presencia de sus hijos, pero aseguró que esa mesura tuvo un límite. 

"Acá estoy, parada y sin polo para enfrentarte mamita, porque tengo tantas cosas que decirte y me aguanto. El día del aeropuerto no te pude decir tanto porque estaban mis criaturas, pero el día en que te encuentre quizás sí te las pueda decir", afirmó.

Antes de cerrar su intervención, López se mostró confiada en que el tiempo pondrá las cosas en su lugar y anticipó un vuelco en la narrativa pública: 

"Soy fiel creyente del tiempo. Voy a seguir sentada, comiendo mi canchita y viendo toda esta película desde afuera, ¿sabes cuál es la diferencia? Que cuando suceda lo que a mí me pasó, ese día yo voy a estar arriba y a ti te voy a ver abajo, te lo aseguro".

La gresca entre Pamela López y Pamela Franco suma un nuevo capítulo a una serie de enfrentamientos mediáticos que alimentan la agenda de farándula. López se mantiene desafiante y convencida de su versión; Franco, por su lado, activó la mecha con una ironía que buscó desacreditarla.

