¡Boda de película! Famosa actriz peruana se casó con el hermano de la duquesa de Huéscar en España

Micaela Belmont, actriz peruana recordada por su participación en la serie 'Los Vílchez', vive uno de los momentos más felices de su vida. La artista se casó en España con el empresario Fernando Palazuelo, hermano de la duquesa de Huéscar. Te contamos todos los detalles de la boda que deslumbró con detalles del Perú.

Micaela Belmont se casa con hermano de la duquesa de Huéscar

La actriz peruana Micaela Belmont, recordada por su papel de 'Uchi' en la serie 'Los Vílchez', se casó en España con el empresario Fernando Palazuelo, hermano de la duquesa de Huéscar, en una ceremonia que unió la elegancia europea con las tradiciones del Perú.

Una boda con toque peruano y español. La boda se realizó en la histórica iglesia de Santiago, en Cáceres, donde asistieron alrededor de 250 invitados. Entre los presentes se encontraban figuras de la nobleza española, empresarios y artistas.

Micaela Belmont llegó radiante, tomada del brazo de su hermano Rafael Belmont, en un gesto muy emotivo, ya que su padre falleció hace algunos años. Por su parte, el novio, Fernando Palazuelo, ingresó acompañado de su madre, la empresaria Sofía Barroso, reconocida por su apoyo a proyectos culturales.

Entre los invitados estuvieron también la duquesa de Huéscar, Sofía Palazuelo, y su esposo Fernando Fitz-James Stuart. Además, asistió Patricia Vargas Llosa, exesposa de Mario Vargas Llosa. Ellos no quisieron perderse la boda del año.

Raíces peruanas presentes

La actriz peruana sorprendió al incluir un baile tradicional del Perú al finalizar la ceremonia religiosa. Los invitados, que esperaban una boda tradicional española, se emocionaron con la presentación.

Después de la ceremonia, los recién casados y sus invitados se trasladaron al Palacio de Godoy, donde disfrutaron de una elegante recepción con gastronomía peruana y española. Hubo ceviche, causa limeña y vinos locales, en una noche que combinó lo mejor de ambos mundos.

Un vestido con orgullo peruano. El vestido de novia de Micaela Belmont también llamó la atención. Fue diseñado con bordados inspirados en los Andes peruanos, un detalle que encantó a todos los presentes y reafirmó el amor de la actriz por su país.

Invitados de lujo y noche inolvidable. La boda fue una de las más comentadas en España por la mezcla de culturas y el perfil de los invitados. Además de los familiares y amigos cercanos, asistieron empresarios, artistas y personalidades de la sociedad madrileña.

Los asistentes disfrutaron de una velada mágica que combinó buena música, baile y un ambiente lleno de emociones. La pareja cerró la noche con un brindis especial y una dedicatoria a sus familias.

De actriz de "Los Vílchez" a novia internacional

Micaela Belmont es hija de la exministra de Cultura Diana Álvarez-Calderón. En Perú alcanzó la fama con su personaje de 'Uchi' en 'Los Vílchez', pero hoy brilla también en Europa, donde continúa su carrera artística. Radicada en Madrid desde hace algunos años, la actriz ha trabajado en teatro, cine y televisión, consolidando una carrera internacional.

En conclusión, la boda de Micaela Belmont y Fernando Palazuelo, hermano de la duquesa de Huéscar, fue una celebración elegante y emotiva que unió las tradiciones peruanas y españolas. La actriz vivió un momento especial rodeada de familiares, amigos y figuras destacadas, marcando así el inicio de una nueva etapa en su vida personal y profesional.