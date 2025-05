Diseñador peruano que brilló en la 'Milan Fashion Week' opina del vestido de novia de Ale Baigorria: ¿Qué dijo?

Jorge Luis Salinas, el reconocido diseñador peruano que acaba de dejar en alto al país en el 'Milan Fashion Week', no dudó en dar su opinión sobre los looks que se vieron en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. Aunque no fue invitado, sí dejó claro qué le pareció el vestido de la novia y qué piensa de los invitados que llegaron sin corbata o mal vestidos.

Jorge Luis Salinas opina del vestido de novia de Ale Baigorria

Cuando le preguntaron por el vestido de Alejandra Baigorria, el diseñador Jorge Luis Salinas, quien acaba de brillar en el 'Milan Fashion Week', fue directo y elogió la elección de la tela.

"Me gustó, lindo. Además, te das cuenta que la tela era un raso de buena calidad, no era brillante, barato...", dijo, dejando claro que sí supieron elegir un buen material para la ceremonia.

No le interesa ver cómo se vistieron los demás. Sin embargo, el diseñador también confesó que no suele prestar atención a cómo se visten las personas en ese tipo de eventos.

"No es lo que yo aspiro, prefiero ver un libro de arte que estar viendo cómo se vistió. Cada uno tiene su concepto de cómo vestirse para eso tiene sus asesores y diseñadores. No me estimula para crear nuevas cosas, no aprendo nada", señaló.

Lanza indirecta a los que fueron sin corbata. Uno de los detalles que más molestó a Salinas fue ver a algunos invitados sin corbata. Para él, eso es una falta de respeto hacia los novios. Recordamos que Fabio Agostini fue uno de los que fue sin corbata.

"Tienes que ir con corbata de todas maneras, es un respeto a los novios. Zapatillas podría ser, pero es indispensable la corbata", afirmó.

Contra el look "huachafo" de un chico reality

También se refirió al look del participante de "Esto es Guerra", Leonardo, quien fue con gorro, zapatillas Jordan de 1,500 soles y polo.

La crítica fue directa: "¿Cómo un huachafo? Y las Jordan todavía que son mucho más chabacanas. No entiendo a esas personas que se hacen ver así, y más ahora que se sabe que los productos son hechos en China, que cuestan solo 100 dólares y pagar 1,500 soles cuando el costo es de 80 en confección", expresó.

Jorge Luis Salinas también contó que no cree en el canje de ropa con figuras de la televisión en relación a sus prendas.

"Sí, pero les he dicho que 'no', porque todo cuesta, mi tiempo, el de las señoras que tejen. No creo en el canje, sino en vender. No estoy interesado en vestir a todo el mundo", aseguró.

El diseñador no tuvo pelos en la lengua al hablar sobre los looks en la boda de Alejandra Baigorria. Elogió su vestido por la calidad de la tela, pero criticó a quienes no respetaron el dress code. Además, dejó claro que su trabajo vale y no lo regala.