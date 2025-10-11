Waldir Felipa, novio de Daniela Darcourt, es captado bailando con otra mujer en una boda ¿Siguen juntos?

Desde el 2024, Daniela Darcourt anunció que mantiene una relación sentimental con Waldir Felipa y hace unos meses anunciaron que ya conviven. Lo que llamó la atención es que la salsera se encuentra de gira en Estados Unidos, pero el bailarín estuvo en un fiesta bailando con otra joven, a quien terminó cargándola.

Waldir Felipa solo en boda con otra joven

Como se conoce, Daniela Darcourt se encuentra de gira en Estados Unidos acompañando a Eva Ayllón por sus 55 años de carrera musical. Por su parte, Waldir Felipa se encuentra en Perú y al parecer, acudió a una boda donde apareció bailando solo, pero después una mujer se le unió.

En el video se puede ver como bailan de manera provocativa y finalmente, el artista la termina cargando y saltando con el resto de sus amigos. La grabación fue compartida por un usuario al portal de Instarándula, quienes resaltaron la ausencia de la cantante de salsa.

Waldir Felipa bailando en boda sin Daniela Darcourt. Fuente: Instarándula pic.twitter.com/W2tuwSpBr9 — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) October 11, 2025

Sus deseos de convertirse en padres

Durante una conversación con el programa América Espectáculos, la intérprete de 'Señor Mentira' confesó que el matrimonio está dentro de sus planes y que, junto a Waldir Felipa, ya han discutido la posibilidad de dar un paso más en su relación.

"¿Quieres casarte, tener hijos?", le preguntó la conductora. Sin dudarlo, Daniela respondió: "Sí, ya lo hemos hablado varias veces, pero creo que eso forma parte de este mundo tan amplio de sueños que tengo", comentó la salsera.

Además, destacó que su relación con Waldir ha avanzado de manera natural y que llevan tiempo conviviendo. A pesar de sus deseos de formalizar la unión, aseguró que todo sucederá en el momento adecuado y sin presiones.

"Ahora estamos en una época en la que no necesariamente se tiene que arrodillar el hombre o la mujer. En el momento que sea, a su manera y forma", agregó, dejando claro que lo más importante es el amor y la conexión que mantienen.

Lo que ha llamado la atención en los últimos meses, es que Waldir y Daniela ya no comparten fotografías de ambos juntos en las redes sociales como antes lo hacían. A pesar de las preguntas de sus fans, no han decidido contar la razón.

De esta manera, Waldir Felipa fue captado bailando con otra mujer en una boda luciendo muy pegados, mientras que Daniela Darcourt se encuentra de gira en Estados Unidos. Esto ha llamado la atención de sus seguidores y especulan de su separación desde hace semanas, ya que llevan meses si realizar publicaciones juntos.