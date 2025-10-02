Natalia Málaga tendría que pagar 10 mil soles por reparación civil a la nuera de Eva Ayllón

Hace meses, el menor hijo de Eva Ayllón decidió poner una denuncia en contra de Natalia Málaga por dañar adrede el auto de su pareja Jessica Zegarra, su actual esposa. Aunque la exdeportista le restó importancia, ahora podría pagar una gran suma de dinero de ser hallada culpable.
Natalia Málaga podría enfrentar un año de pena suspendida
En la nueva audiencia de Natalia Málaga estuvo acompañada de su abogado Víctor López y Jessica Zegarra, la nuera de Eva Ayllón, de su abogado Julio César Barrenchea. Donde la parte demandante exige una pena privativa de libertad suspendida por un año.
Así mismo, se le pidió a la exvoleibolista que detallara sus ingresos para dar un monto de multa más acorde a sus ganancias. Según relató, recibe un sueldo de 1,050 soles en el Instituto Peruano del Deporte (IPD). Además, administra una academia de vóley con ingresos variables que pueden alcanzar hasta 12,000 soles en verano y entre 5 mil soles el resto del año.
Lo que llamó la atención es que como mánager de Eva Ayllón, no tendría un sueldo fijo y cobraría 500 soles por cada vez que se le requiera en alguna actividad puntual. Con esta base de ingresos, el fiscal calculó la multa y el monto de reparación civil reclamado por la parte agraviada.
¡Sale una reparación de 10 mil soles!
Según el cálculo fiscal que realizó Delia Flores salió un promedio diario de S/251.66 y fijó la multa en 1,887.30 soles por 30 días. A esto se suma el pedido de la parte civil, que exige 1,200 soles por daño a su automóvil y 8,800 soles por daño moral hacia las personas, danto un total de 10,000 soles de reparación civil si sale en su contra.
Este problema que enfrenta Natalia Málaga lo ha venido minimizando desde hace meses y ha hecho que Francisco Ayllón esté distanciada de su madre Eva. Incluso, la cantante criolla no asistió a la boda de su hijo en Ica con la demandante Jessica Zegarra, causando un gran alboroto por su falta en un evento muy especial en su familia.
De esta forma, si se comprueba que Natalia Málaga rayó el vehículo de Jessica Zegarra, esposa de Francisco Ayllón, la exdeportista tendría que cumplir un año de pena suspendida y 10 mil soles de reparación civil. Por el momento, el hijo de Eva Ayllón y su pareja se han mantenido en silencio para evitar más problemas con la cantante criolla.