Pamela Franco arremete contra Pamela López: "En ningún momento he salido a llorar a pedir migajas"

La pelea entre Pamela Franco y Pamela López no tiene cuando acabar desde que la influencer ya no puede hablar de su ex Christian Cueva. Ahora, la cantante de cumbia decidió arremeter con todo señalando que tiene trabajo por su talento y no necesita pasar en canales llorando para facturar.

Pamela Franco afirma que no responderá insulto

Como se recuerda, Pamela López llamó 'mujerzuela' a Pamela Franco luego que la cantante criticará por cómo se expresó la influencer al ver la imagen de Christian Cueva. Ante eso, la artista aclaró que no debió seguirle el juego a la novia de Paul Michael.

"Creo que esos insultos están de más, yo también podría caer en eso, creo que mi error ha sido pisar el palito. No voy a caer más en eso y quiero centrarme en lo que realmente sé hacer que es trabajar nada más", expresó.

Además, dejó en claro para 'Amor y Fuego' que sobre la frase 'no vomitas lo que has comido' se refería en manera general . Incluso, afirma que nunca ha salido a desprestigiar a algunos de sus exparejas y menos al padre de su hija, a pesar que la engañaron y todo el Perú se enteró.

"Yo lo hice de manera genérica, lo dije porque lo pienso y lo aplico a mi vida. Ustedes nunca me han visto hablar de algún ex de esa manera y menos porque tengo una hija, no he ridiculizado a nadie, está de más", aclaró.

Tremenda indirecta a Pamela López

En otro momento, Pamela Franco señala que vivió todo el proceso de su separación de manera privada y no estuvo ventilando paseándose por los canales de televisión. Aunque, afirma que tiene talento para poder trabajar y generar su propio dinero.

"Yo soy una mujer separada y todos vieron lo que pasó, en ningún momento he salido a llorar a pedir migajas. No voy a opinar de ella en particular ¿Tú me has visto llorando por todos los canales? ¿Me has visto peleándome con mi ex o haciendo algo malo? La gente podrá ver momentos difíciles, los he vivido, pero a mí jamás nadie me va a ver en el piso", dijo.

De esta manera, Pamela Franco deja en claro que tiene talento para poder trabajar y generar dinero por su propia cuenta. A pesar de que su vida fue expuesta cuando le fueron infiel, no salió a pasearse por todos los programas de televisión, como lo hizo Pamela López para facturar.