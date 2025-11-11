Pamela Franco minimiza ataques de Pamela López y descarta enviar carta notarial: "No pisaré el palito"

La tensión entre Pamela Franco y Pamela López sigue en aumento. Luego de que la aún esposa de Christian Cueva la calificara de "metiche" y lanzara fuertes declaraciones en su contra, la cantante de cumbia decidió romper su silencio. Fiel a su estilo directo, Franco respondió al programa, 'América Hoy', donde minimizó las recientes declaraciones.

Pamela Franco minimiza los ataques de Pamela López

Durante una reciente entrevista, Pamela Franco fue consultada sobre los enfrentamientos mediáticos que ha tenido con Pamela López. La intérprete de cumbia aseguró que no le afecta lo que diga la aún esposa de Cueva, pues considera que responderle "no es rentable". Con tono sereno, dejó claro que no busca más protagonismo ni conflicto.

"Ahí tienen contenido si les interesa. Para mí no es rentable y cansa. Tengo mil cosas por decir, pero es por las puras, para la película que les genera a todos los programas. Eso tiene que seguir así, por ese camino", comentó la artista, dejando entrever que no planea seguir con las indirectas.

Pamela también fue consultada sobre si pensaba tomar acciones legales por los ataques verbales que ha recibido de López, pero descartó esa posibilidad. Sin embargo, cuando se le preguntó si tenía información que podría dejar mal parada a su rival, respondió con una expresión que levantó sospechas.

"Por esto que me dijo y que no me dijo, no. Pero estos insultos los viene haciendo hace bastante tiempo, lo seguirá haciendo, eso lo sabe bien. Imagínate, me llenaría de cartas, a menos que pase a mayores. Yo, de ahora en adelante, trataré de no pisar el palito. (¿Qué tanto sabes de la López? ¿Son cositas que la dejarían mal parada?)", respondió entre risas y con un emoticón de boca tapada.

Pamela Franco se cansa de los ataques de Pamela López

Esto se suma a que el día de ayer la cantante decidió responder con firmeza a las constantes indirectas de Pamela López, expareja de Christian Cueva. Luego de varios comentarios lanzados en redes y programas de TV, la intérprete dejó claro que no piensa caer en provocaciones y que está concentrada en su relación con el futbolista.

"Yo no me enfrento con nadie. Se dio un comentario bueno, salió todo, quizás fue el empujón para que sacara lo que siente, pero en fin. Todo este tiempo viene refiriéndose de una manera bastante fea, no una, varias veces y yo nada. No caeré en el palito porque yo sé cómo es esto. Seguiré con mi música, viviendo en amor y ya. No me amargaré mi vida por nadie", escribió la cantante.

Con esas palabras, la artista dejó en claro que no está dispuesta a seguir el juego y que prefiere enfocarse en su carrera y en disfrutar su amor con Cueva. La periodista de "América Hoy" le preguntó sin rodeos si sus recientes declaraciones sobre López eran una estrategia para llamar la atención, ya que se rumoreaba que sus eventos no estaban yendo tan bien.

"Sí, la verdad, pueden suponer mil cosas, pero lo que es verdad es que uno se cansa más si sabe muchas verdades", escribió.

La guerra mediática entre Pamela Franco y Pamela López parece no tener fin. Mientras la esposa de Christian Cueva lanza nuevos dardos desde distintos programas, la cantante intenta proyectar una imagen de serenidad y madurez.