Paula Arias se quiebra al hablar de su distanciamiento con Kate Candela: "Fui ignorada por completo"

Tras varias semanas de polémica, Paula Arias rompió su silencio en El Reventonazo de la Chola. La líder de Son Tentación aclaró los rumores sobre supuestos pagos incompletos mencionados por Kate Candela y Angie Chávez. Entre lágrimas, negó tener deudas y habló de los malentendidos con sus exintegrantes, especialmente con Kate.

Paula Arias lamenta el distanciamiento con Kate Candela

Durante la entrevista, Paula Arias fue directa al asegurar que no le debe dinero a Kate Candela, tal como la intérprete afirmó semanas atrás. La directora de Son Tentación explicó que sí existió una liquidación cuando formalizó la empresa, por lo que las acusaciones carecen de fundamento.

"No (le debo). Ya lo aclaré. Hay dos etapas. Cuando yo llegué a hacer la empresa Son Tentación, ella sí fue liquidada. Pero sí hubo unos años atrás, eso es algo personal que debe ser (hablado)", explicó Arias ante las cámaras.

Asimismo, contó que intentó acercarse a Kate para resolver las diferencias y recuperar la relación que tenían. La salsera reveló que incluso la saludó por su cumpleaños, pero no recibió respuesta.

"Me intenté comunicar con ella a través de su mánager. Yo la saludé por WhatsApp y le puse un bonito recuerdo de ambas y fui ignorada por completo, no recibí ni un mensaje", señaló.

Arias recordó que hace apenas unos meses compartieron momentos juntas, incluso participando en programas de televisión y celebraciones con amigas en común. Sin embargo, las recientes declaraciones de Kate y su comportamiento distante la llevaron a tomar distancia definitiva.

"Yo en algún momento quería eso, pero saber cuándo freno, Cholita. Cuando veo ese pódcast y luego otras entrevistas y una conferencia de prensa, entendí que debía parar", añadió.

Paula Arias se quiebra al recordar las críticas

El momento más emotivo de la entrevista llegó cuando Paula Arias no pudo contener las lágrimas al referirse a las críticas que ha recibido por parte de personas cercanas a ella. La cantante reconoció que le duele profundamente que los ataques vengan de artistas que consideraba parte de su familia.

"Me duele que venga de personas que tanto he amado, compartido y querido en mi vida. Si fueran personas de las redes que solo critican, normal. Pero son personas que las he tenido como mi familia. Hasta he dejado de comer y me he descuidado de mi familia por estar con ellas", expresó entre lágrimas.

La líder de Son Tentación subrayó que, a pesar de los malos momentos, seguirá apostando por la música y por mantener su imagen profesional. Además, recalcó que no desea conflictos y prefiere enfocarse en los nuevos proyectos de su orquesta.

En conclusión, Paula Arias vive un momento complicado tras las declaraciones de sus exintegrantes, pero intenta mantener la calma y continuar con su carrera. Aunque dejó abierta la posibilidad de conversar con Kate Candela en un futuro, dejó claro que por ahora prefiere la distancia y la serenidad.