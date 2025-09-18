Janet Barboza le responde con todo a Angie Chávez: "Tienes que apechugar lo que has dicho"

Janet Barboza, la popular 'Rulitos', se pronunció sobre las recientes declaraciones de Angie Chávez, quien calificó de "error" su visita a 'América Hoy'. La conductora del programa no se guardó nada y le respondió con todo a la exintegrante de Son Tentación.

Janet Barboza arremete contra Angie Chávez

La polémica entre Paula Arias y Angie Chávez suma un nuevo capítulo. La conductora de 'América Hoy', Janet Barboza, no se quedó callada tras las críticas de la exintegrante de Son Tentación luego de su visita al programa.

Angie Chávez, en declaraciones al portal 'Instarándula', aseguró que se arrepintió de haber aceptado la invitación de 'América Hoy'. La cantante afirmó que no sintió un espacio neutral para explicar su posición y que, en lugar de escucharla, el programa buscaba exponerla.

"Pensé que iba a ser una tribuna un poco más imparcial o que me iban a dejar explicar. Fue un error, por supuesto me acorralaron. Ni siquiera me tomaron importancia cuando dije que tenía pruebas, ellas siguieron hablando encima", expresó.

Ante ello, Janet Barboza defendió al programa 'América Hoy' y arremetió contra Angie Chávez. La popular 'Rulitos' señaló que la exintegrante de Son Tentación no tiene nada claro para acusar a Paula Arias, líder de la agrupación.

"Estamos acostumbrados a que las personas se victimicen y le terminen echando la culpa a los medios, y no asumen las consecuencias de sus actos", afirmó.

Angie Chávez responde a Paula Arias

Un tema adicional que surgió en la reciente entrevista fue la versión de Paula Arias sobre una supuesta ayuda a Angie Chávez para someterse a una operación con la doctora Roma Coletti. Sin embargo, la cantante negó rotundamente cualquier favor de la líder de Son Tentación.

"Inicialmente yo te quise operar desde antes, yo no tengo contrato con Paula sobre ti porque ella no tiene un poder sobre eso", fue parte del mensaje que, según Angie Chávez recibió de la doctora Coletti.

No obstante, la publicación fue eliminada horas después. El periodista Samuel Suárez explicó que fue la propia Angie Chávez quien le pidió borrarla porque no tenía autorización para difundir el contenido.

"Angie se acaba de comunicar conmigo para pedirme que borre el reel donde muestra las pruebas de su conversación, ya que la están amenazando", escribió Samuel.

En conclusión, Janet Barboza defendió a 'América Hoy' tras las críticas de Angie Chávez luego de su visita al programa. La conductora de televisión dejó en claro que no tolerará acusaciones sin fundamento.