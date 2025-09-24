Carl Cox leyenda de la electrónica mundial regresa a Lima

El ícono global de la música electrónica Carl Cox llega a Lima para protagonizar el Carl Cox - Sunset Open Air, un espectáculo único que se realizará el domingo 16 de noviembre en el Paradiso - Club Cultural Deportivo Lima (Chorrillos). La capital recibirá a uno de los artistas más influyentes y respetados de la escena, un referente que ha llevado la música electrónica desde los clubes underground del Reino Unido hasta los escenarios más emblemáticos del planeta.

Trayectoria legendaria

Con más de tres décadas de trayectoria, Carl Cox es sinónimo de leyenda. Su nombre está ligado a momentos históricos como su actuación en el Love Parade de Berlín frente a un millón de personas, su show en las Pirámides de El Cairo, su inolvidable presentación en Central Park, Nueva York, y su residencia de 15 años en Space Ibiza, donde transformó el club en un verdadero templo del movimiento global.

Pionero del rave británico y embajador indiscutible de la cultura clubbing, Carl Cox mantiene una vigencia que pocos artistas logran. Su versatilidad lo distingue: puede crear atmósferas íntimas en un pequeño club underground o encender la euforia de un estadio con miles de asistentes, explorando desde el house más cálido hasta el techno más contundente. Su capacidad de reinventarse y conectar con el público en cada set lo consolida como uno de los DJs más solicitados e innovadores del mundo.

El formato Sunset Open Air propone un encuentro diferente con la música: al aire libre, durante el día y acompañado de la energía incomparable de un atardecer frente al mar limeño. En esta edición, la experiencia se eleva aún más al realizarse en el Paradiso - Club Cultural Deportivo Lima, que abrirá su carpa por primera vez en este formato, consolidándose como un nuevo punto de encuentro para la música y el entretenimiento en la ciudad.

Una alianza histórica

La producción de Carl Cox - Sunset Open Air está en manos de Vastion Group y Masterlive, dos referentes indiscutibles de la industria del entretenimiento que, por primera vez, unen fuerzas en un mismo escenario. Esta alianza estratégica no solo marca un hito en el desarrollo de eventos en Perú, sino que también refuerza el compromiso de ambas productoras por ofrecer experiencias innovadoras, memorables y de estándar internacional.

Con esta colaboración, el público peruano y regional se beneficia de una sinergia única que combina la solidez, visión y trayectoria de dos equipos especializados en elevar la calidad de los espectáculos masivos. Más que una coproducción, se trata de un paso firme en la evolución de la industria local, consolidando al país como un punto clave en el mapa global de la música electrónica y el entretenimiento en vivo.

La venta oficial de entradas comenzará el viernes 26 de septiembre a las 10 a.m. a través de Teleticket. Como beneficio exclusivo, los clientes de Banco Falabella podrán acceder a un 15% de descuento pagando con sus tarjetas de crédito CMR o débito. Los precios inician desde S/130, ofreciendo una oportunidad única para asegurar tu lugar en uno de los eventos más esperados de la temporada.