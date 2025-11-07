Jesús Barco revela que está intentando retomar su relación con Melissa Klug: "Estamos conversando"

Hace un mes aproximadamente, Melissa Klug dio por terminada su relación con Jesús Barco luego que fuera captado con unas chicas y compañeros de fútbol tomando en una piscina. Ahora, vemos al joven futbolista muy cercano a la madre de su hija y habla de una posible reconciliación.

Melissa Klug y Jesús Barco juntos

Desde que se anunció la separación de Melissa Klug y el pelotero Jesús Barco por ampay con jovencitas en la piscinas, el joven fue retirado de su club y ha estado en Lima visitando a su pequeña hija. Es así como las cámaras de 'Amor y Fuego' los han visto juntos en varias ocasiones.

Al inicio, se veía como el futbolista recogía a su pequeña e iba de compras, pero después fue captado conduciendo la camioneta de la madre de su hija para hacer unos recados y también llevando a la ex de Jefferson Farfán.

¿Se reconciliarán?

Luego, el pelotero fue abordado por la prensa donde le insistieron sobre su presencia en la casa de Melissa Klug. Aunque señaló que era por acompañar a su hija que estaba un poco delicada de salud, agregó que estaría conversando con la empresaria para retomar su relación amorosa.

"Te hemos visto varios días en su casa, paseando con ella ¿Sigues viviendo ahí?", le preguntó, y Jesús dijo: "Lo que pasa es que mi hija está un poco enferma y estoy viendo ese tema con Melissa (Pero ya has conversado con ella, el problema que pasó) Estamos conversando, tratando de solucionar nuestros temas, no es fácil".

Después, Jesús Barco señaló que tiene muchas cosas que conversar con la influencer y muchos temas que solucionar para reconciliarse. Además, acota que todas sus decisiones lo hacen por el bien de su hija en común.

En otro momento, los reporteros le consultaron sobre sus sentimientos sobre la madre de Samahara Lobatón. Ante esto, el futbolista se refirió a ella con muchos elogios para que puedan tener esa ansiada reconciliación.

"¿Qué significa Melissa para ti en estos momentos?", le preguntaron y Jesús respondió: "Una gran mujer, espectacular en todo sentido".

De esta manera, la reconciliación entre Melissa Klug y Jesús Barco estaría cada vez mucho más cerca. Ya que el pelotero reveló que se encuentra conversando y terminando de lidiar con los problemas que tienen, para así velar por el bienestar de su pequeña hija. Por ello, el futbolista ha estado muy presente en al casa de la empresaria.