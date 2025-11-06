Samahara Lobatón impacta al vender su cuenta con 60 mil seguidores a exorbitante precio en dólares

Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, sorprendió al anunciar en sus redes sociales que puso en venta una de sus cuentas de Instagram con 60 mil seguidores. Lo que más sorprendió fue el insólito precio en dólares, una cifra que dejó a muchos con la boca abierta.

Samahara Lobatón sorprende al vender su cuenta de Instagram

Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, volvió a dar que hablar en redes sociales luego de anunciar que pone en venta una de sus cuentas de Instagram con 60 mil seguidores. Lo que más llamó la atención fue el precio en dólares, una cifra que generó una ola de comentarios entre los usuarios.

A través de sus historias de Instagram, la influencer compartió un aviso en el que escribió con total seguridad. El mensaje fue breve, directo y dejó en claro que se trataba de una propuesta seria.

"Se vende IG con 60 mil seguidores (orgánicos 100%). No (emoji de sapo). 6 mil dólares", se lee. Con ese mensaje dejó en claro que sus seguidores son reales y no comprados, una aclaración que no pasó desapercibida.

Samahara Lobatón vende cuenta de Instagram a insólito precio. (Instagram)

Samahara, quien recientemente se convirtió en madre por segunda vez, sigue muy activa en redes sociales, y esta no es la primera vez que decide vender una cuenta. En otras ocasiones, ya había ofrecido una cuenta de TikTok por 4,300 soles y otra de Instagram por 4,500 dólares, lo que demuestra que esta práctica no le es ajena.

"Seguidores orgánicos 100%"

El detalle que más destacó en su anuncio fue la frase "seguidores orgánicos 100%". Con esto, Samahara quiso remarcar que no compró bots ni usó trucos para inflar su número de seguidores, algo que muchos influencers suelen hacer.

La hija de Melissa Klug se ha caracterizado por su presencia constante en redes, donde comparte momentos de su vida familiar y laboral. Su cercanía con el público ha hecho que mantenga una comunidad activa, aunque no siempre libre de polémicas.

En los últimos años, la venta de cuentas con gran número de seguidores se ha vuelto algo habitual entre creadores de contenido. Estas cuentas se venden a empresas o figuras públicas que quieren llegar a una audiencia ya formada, sin tener que empezar desde cero. Sin embargo, el precio que Samahara pidió 6 mil dólares generó debate.

Después de su viaje por Estados Unidos, Samahara regresó con más actividad que nunca en redes. Hoy combina su faceta de mamá con su carrera como influencer y sigue siendo una de las figuras más comentadas del espectáculo local. Y aunque sus decisiones siempre dan de qué hablar, ella lo tiene clarísimo: sus redes son su negocio.

En conclusión, Samahara Lobatón volvió a captar la atención del público al ofrecer en venta una de sus cuentas de Instagram por 6 mil dólares, reafirmando que sus seguidores son "100% orgánicos". Su decisión desató debate en redes, donde algunos la respaldaron por ver las redes como un negocio y otros criticaron el elevado precio.