Yahaira Plasencia brilla en el escenario junto a Corazón Serrano durante concierto en Chile

Yahaira Plasencia volvió a acaparar la atención del público internacional tras convertirse en la invitada especial del reciente concierto de Corazón Serrano en Chile. El show, realizado el último sábado como parte de la gira "Acceso al Corazón", reunió a cientos de asistentes que disfrutaron de una noche llena de cumbia, energía y sorpresas.

Yahaira Plasencia brilló junto a Corazón Serrano en Chile

La cantante continúa acumulando momentos clave en su carrera. Este fin de semana, Yahaira Plasencia acompañó a Corazón Serrano en su concierto en Chile, en el marco de la gira "Acceso al Corazón". Su participación fue celebrada tanto por los asistentes como por miles de usuarios en redes, quienes destacaron la energía y fuerza escénica que mostró durante su presentación.

"Amigos, estamos en Chile, invitados al concierto de Corazón Serrano", comentó Yahaira al llegar al evento, emocionada por subir al escenario junto a una de las orquestas más populares del país.

La artista apareció en escena para interpretar el pegajoso tema "Bomba chuchaqui" junto a los integrantes de la agrupación norteña. Con su estilo característico, Yahaira demostró soltura, carisma y una conexión inmediata con el público. La cantante explicó que esa coreografía surge de manera espontánea:

"La verdad es que ni yo sé cómo bailo la bomba Chuchaqui, simplemente me fluye", dijo entre risas mientras recordaba el momento.

Yahaira también elogió a sus compañeras del show y destacó la trayectoria de la orquesta. "Las chicas de Corazón son súper lindas, tienen una esencia única. Ahorita son los number one", comentó, visiblemente agradecida por la invitación y el ambiente que vivió junto a ellas.

Además, no dejó pasar la oportunidad de agradecer al público chileno, que la recibió con aplausos y muestras de cariño. "Siempre me reciben con mucho cariño, me siento súper cómoda en el escenario y con su gente", expresó.

El relanzamiento musical de Yahaira: así recibió el público "No te superé"

El viaje a Chile llegó en un momento clave para Yahaira Plasencia, ya que coincidió con el lanzamiento oficial de su nueva canción, "No te superé". Este sencillo marca su regreso luego de una breve pausa motivada por un momento familiar complicado, que la llevó a alejarse parcialmente de los escenarios y las grabaciones.

Ahora, con un renovado impulso artístico, Yahaira celebra que su nuevo tema ya se encuentre disponible en plataformas digitales. En pocos días, "No te superé" superó las 200 mil vistas, una cifra que refleja el respaldo de sus seguidores en esta nueva etapa.

La cantante reconoció que las últimas semanas no fueron sencillas, pero aseguró que este lanzamiento representa un paso significativo en su proceso personal y profesional. Para ella, esta canción cierra su año musical con un mensaje claro: su compromiso con su carrera sigue firme.

La presentación de Yahaira Plasencia junto a Corazón Serrano y el lanzamiento de "No te superé" confirman el buen momento artístico que atraviesa. La cantante demuestra que puede reinventarse, recuperarse de momentos difíciles y seguir creciendo en la industria musical.