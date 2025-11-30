Jefferson Farfán revela la millonaria cifra que cuesta su outfit casual: ¿Cuánto gasta realmente?

Jefferson Farfán volvió a acaparar titulares durante su viaje a Colombia junto a Laura Spoya, Gerardo Pe, Dafonseka y el equipo de 'La Manada' . Durante la transmisión en vivo del programa, los seguidores notaron no solo la ausencia de Mario Irivarren, sino también la revelación del costoso atuendo que lució el exfutbolista, lo que generó comentarios y debates en redes sociales.

Detalles del outfit millonario

Mientras compartía con el equipo en Colombia, Farfán causó gran sorpresa al mostrar el valor de su vestimenta. Durante la transmisión, uno de los compañeros de Mario Irivarren preguntó por los precios de cada prenda que llevaba puesta: gorra, polo, pantalón jean, billetera y zapatillas. La respuesta del exjugador dejó boquiabiertos a todos los presentes.

La gorra formaba parte de su propia marca, el polo tenía un valor de 900 dólares, el pantalón jean alcanzaba los 2,200 dólares y la combinación de billetera y zapatillas sumaba 600 dólares. Convertido a soles peruanos, el total aproximado del outfit fue de 14,245 soles, con el siguiente desglose:

Polo: 900 USD × 3.85 = 3,465 soles

Pantalón jean: 2,200 USD × 3.85 = 8,470 soles

Billetera y zapatillas: 600 USD × 3.85 = 2,310 soles

La reacción del equipo y los seguidores no se hizo esperar. Las expresiones de asombro y los comentarios sobre el lujo del vestuario se replicaron rápidamente, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la transmisión.

Usuarios en redes sociales destacaron la combinación de comodidad y exclusividad del exfutbolista, señalando que cada prenda refleja tanto su gusto personal como una inversión significativa en su estilo.

¿Se reencontraron Farfán y Yahaira?

Otro tema que llamó la atención de los fans fue un posible cruce entre Farfán y la cantante de salsa Yahaira Plasencia en el aeropuerto Jorge Chávez. Según la página Instarándula, el exjugador fue captado ingresando al embarque nacional acompañado de su hijo mayor, mientras que minutos después, la salsera llegó a la zona de embarque internacional con otra persona.

"Jefferson Farfán con su hijo mayor entrando al embarque nacional, súper amable. Yahaira también entrando al embarque internacional con un pata de gorra fucsia y ella con gorra negra, una señora le gritó 'Farfán está más adelante', se volteó molesta", relató una seguidora que compartió el video.

El periodista Samuel Suárez comentó sobre la curiosidad que genera la posibilidad de que ambos se hayan cruzado mientras esperaban sus vuelos.

"Ahora vamos a ver las imágenes jejeje. Lo de voltear molesta no me consta, no creo. ¿Se habrán visto las caras en las horas de espera?", expresó, dejando abierta la incógnita sobre un eventual encuentro entre la expareja.

El paso de Jefferson Farfán por Colombia no solo reafirmó su estilo con un outfit de lujo que dejó impactados a los seguidores, sino que también despertó especulaciones sobre su relación con Yahaira Plasencia. Mientras sus seguidores debaten sobre moda y lujo, el posible reencuentro con la salsera mantiene en vilo a los fans.