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¡Promete lealtad!

Paul Michael jura ser fiel frente a Pamela López y ella responde: "Por favor, graben esto"

Paul Michael aseguró frente a cámaras que es fiel a su pareja. Pamela López pidió que grabaran el momento para que quede registrado.

Paul Michael sorprende al jurar fidelidad a Pamela López en TV.
Paul Michael sorprende al jurar fidelidad a Pamela López en TV. (Composición Karibeña)
13/03/2026

Un momento divertido y romántico protagonizaron Paul Michael y Pamela López durante su visita al programa "El Reventonazo de la Chola". En pleno set de televisión, el cantante aseguró que es completamente fiel a su pareja.

Paul Michael asegura a Pamela López que es fiel

En el "El Reventonazo de la Chola", la Chola Chabuca quiso saber si Pamela López no se siente insegura por la popularidad que tiene Paul Michael entre sus seguidoras. Y es que el cantante forma parte de Combinación de la Habana y, como suele pasar con los artistas, muchas fans lo siguen y lo apoyan en cada presentación.

Por eso, La Chola Chabuca decidió preguntarle directamente a Pamela qué pensaba sobre ese tema. La pregunta generó risas en el set y Pamela López reaccionó con tranquilidad.

"¿No te da miedo que n churro que está tu Paul, digamos porque los de la banda tienen una legión de chicas que los siguen?", preguntó la conductora.

Lejos de mostrarse incómoda, Pamela respondió con humor y curiosidad. Incluso quiso saber si el cantante realmente tiene un club de fans. Desde el set del programa le respondieron que eso es algo bastante común cuando se trata de músicos que tienen seguidores.

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"¿Ustedes tienen un club de fans, no?", preguntó Pamela durante la conversación. "Obviamente eso es normal", comentaron.

@radiolakalleoficial ¡Graben esto! 🤣 Paul Michael no lo dudó ni un segundo y juró lealtad absoluta frente a Pamela López. Etiqueta a ese amigo que siempre se declara el más fiel de todos. 👇🏼 📻 96.1 FM #LaKalle #MeGusta #PaulMichael ♬ sonido original - Radio La Kalle Oficial

Ante esa respuesta, Pamela López reconoció que es natural que los artistas tengan admiradoras. Sus palabras provocaron sonrisas en el programa, mientras la conversación seguía en tono relajado.

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"Ah, es normal que las chicas los sigan son chicos talentosos, chicos guapos, chicos buena onda y...", expresó.

En medio de la charla, Paul Michael decidió intervenir para dejar clara su posición frente a las fans y su relación con Pamela López. El cantante aseguró que, a pesar de tener admiradoras, él es una persona fiel.

"Aparte yo soy fiel", afirmó con seguridad frente a todos. Sus palabras llamaron la atención en el set y provocaron una reacción inmediata de Pamela López.

La reacción de Pamela que impactó

La influencer no dejó pasar la oportunidad para bromear con la promesa de su pareja. Entre risas, pidió que ese momento quedara registrado para que todos recordaran lo que Paul Michael acababa de decir.

"Aparte por Michael es fiel, por favor, graben esto, ah, graben. Paul Michael es fiel", comentó. La frase provocó carcajadas entre los presentes.

El momento llamó la atención porque Pamela López ha contado en varias oportunidades que su expareja Christian Cueva le fue infiel. Por eso, se cree que ahora estaría buscando comprometer públicamente a su actual pareja, Paul Michael, respecto a su lealtad.

En conclusión, Paul Michael aprovechó el momento en "El Reventonazo de la Chola" para asegurar públicamente que es fiel a Pamela López, lo que generó risas y complicidad en el set. La reacción de la influencer, que pidió que grabaran la promesa de su pareja, dejó ver el tono divertido con el que ambos viven su relación frente a las cámaras.

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