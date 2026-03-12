Pamela López revela que Paul Michael lanzó comunicado de ruptura sin avisarle: "Me tomó por sorpresa

La relación entre Pamela López y Paul Michael volvió a ser tema en la farándula luego de que el artista publicara en redes un mensaje anunciando el fin de su romance. El comunicado fue eliminado minutos después, lo que desató especulaciones por lo que la influencer decidió pronunciarse y aclarar lo ocurrido.

Pamela López asegura que también se sorprendió con el comunicado

Durante una entrevista en el programa 'Mesa Caliente', Pamela López relató que no tenía conocimiento previo sobre el mensaje difundido por Paul Michael. Según explicó, ambos han ingresado recientemente al mundo mediático y eso podría haber influido en la forma en que el cantante expresó la situación.

"No sé cómo comenzar esto, porque definitivamente, al igual que ustedes, a mí también me tomó por sorpresa. Paul Michael es un chico joven, ha entrado al igual que yo, de un momento a otro, a este mundo mediático, y quizás no sabe explayarse o fundamentar sus acciones", señaló la influencer.

Además, López fue consultada sobre si su ingreso al reality La Granja VIP podría haber influido en la decisión del cantante de anunciar una ruptura. Aunque no confirmó que ese haya sido el motivo, reconoció que una situación así podría generar dudas en cualquier relación.

"El tema que yo ingrese a la granja si genera en toda relación cierta desconfianza porque no solamente vas a estar incomunicada si no vas estar conviviendo con personas que no conoces", comentó.

En otro momento de la entrevista, Pamela López incluso puso en duda que el propio cantante haya redactado el comunicado difundido en redes sociales, dejando abierta la posibilidad de que haya sido elaborado con ayuda de herramientas tecnológicas.

"Yo creo que fue la IA, él no puede escribir ese comunicado o chat GPT puede ser... Particularmente no es mi técnica, él es el que subió el comunicado no yo, yo soy responsable de mis actos", manifestó.

Magaly Medina critica duramente al cantante

Magaly Medina no dudó en manifestar su opinión sobre la actitud de Paul Michael al anunciar su ruptura con Pamela López. Durante su programa, calificó de "huachafada" la publicación del artista, señalando que no es la primera vez que utiliza sus relaciones personales para generar espectáculo.

"La publicación duró apenas unos minutos, pero suficientes para que medios y seguidores la captaran. Él no tiene vergüenza para nada... así que aparece cantando una canción que dice 'Perdóname'... el canje siempre está en el día a día de ellos", enfatizó Medina.

La popular 'Urraca' agregó que el comportamiento del cantante evidencia su facilidad para crear expectación y mantener la atención del público: "Siempre no falta la huachafada... él lo publica y luego lo borra, y después posan juntos. Esto es parte de su show".

El episodio protagonizado por Paul Michael y Pamela López vuelve a demostrar cómo las relaciones sentimentales de las figuras mediáticas se convierten rápidamente en tema de debate público. Mientras el cantante eliminó el comunicado que anunciaba la ruptura, la influencer aseguró que también se sorprendió con el mensaje.