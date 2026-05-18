Diana Sánchez se quiebra al contar su deseo de ser madre: "No me puedo embarazar naturalmente"

La exchica reality Diana Sánchez se encuentra formando parte de un podcast, donde contó el difícil proceso que está llevando para convertirse en madre. Así mismo, no puede evitar no llorar al revelar que lleva intentando quedar embarazada hace más de dos años.

Diana Sánchez llora al contar su proceso

Durante el programa 'Sin más que decir', Diana Sánchez y el resto de sus compañeros conversan sobre convertirse en padres. Aunque Israel Dreyfus afirma que no quiere tener un hijo, la exchica reality revela lo difícil que es para ella salir embarazada por todo el proceso de cáncer de su esposo y ahora ella.

"Hace dos años y medio que no me cuido, y no me puedo embarazar naturalmente. (¿Lo vas a buscar?) Sí, lo voy hacer una inseminación in vitro donde elige el género. Si todo sale bien vamos elegir un niño, ese es el tema", expresó.

En otro momento, la exintegrante de 'Combate' señala que viene pasando por todo este proceso en que su cuerpo se tiene que preparar para la inseminación in vitro, pero tiene miedo que lo rechace.

"Yo estaba en un estrés total llorando todo el fin de semana y me dice 'tranquila, todo va a salir bien'. Tengo mucho miedo que no salga, que mi cuerpo no lo reciba bien", comentó entre la´grimas.

¡María Pía le brinda su apoyo!

En ese sentido, la conductora María Pía Copello le da su apoyo animándola a que piense positivo y con mucha ilusión de que todo saldrá bien. Luego, la exchica reality señala sentir que el tiempo se le acaba por su edad.

"Dejemos los miedos a un costado y hay que ver las cosas con mucha ilusión. Sé que es difícil, pero trata de verlo algo nuevo y especial, disfruta el proceso. Como algo lindo que va a pasar en tu vida y la de Dan. Estoy segura que se va a cumplir", menciona María Pía Copello en el podcast. En eso, Diana agrega: "Siento mi ciclo cada vez más corto, cada vez menos, tengo estrés, se me hincha la barriga".

De esta manera, Diana Sánchez viene realizando todo el proceso junto a su esposo para poder convertirse en padres. Entre lágrimas contó que es una situación muy complicada y un deseo que no ha podido cumplir por más que lo viene intentando hace mucho tiempo, teniendo miedo de que el tiempo se le está acabando.