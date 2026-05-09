¿Mario Hart y Alejandra Baigorria fueron la pareja más tóxica de Combate?: "Terminaban a cada rato"

El fenómeno de los realities de competencia en el Perú dejó huella en toda una generación. En la última edición del programa 'Sin Más Que Decir', Diana Sánchez, Israel Dreyfus y Zumba se reencontraron para revivir anécdotas de sus años en Combate.

¿Cuál es la pareja más tóxica de Combate?

Entre risas y anécdotas, durante el programa surgió la pregunta sobre cuál era la pareja más tóxica de Combate. Ante ello, Diana Sánchez recordó quiénes protagonizaban más discusiones, aunque prefirió no revelar nombres.

Sin embargo, Israel Dreyfus, fiel a su estilo directo, no dudó en señalar que la relación entre Mario Hart y Alejandra Baigorria era la más tóxica de Combate. "Era la pareja que más terminaba a cada rato... semestralmente", comentó el modelo.

La dinámica de Mario y Alejandra mantenía a los fans en vilo, un día se juraban amor eterno y al siguiente protagonizaban las discusiones más acaloradas. Zumba recordó los episodios donde el temperamento de la empresaria salía a flote, mencionando momentos donde ella, en medio de la frustración, tiraba el casco y abandonaba el set tras alguna pelea con el piloto.

Recreación de pelea entre Alejandra y Mario

Para darle un toque de humor, Alejandro Benites e Israel Dreyfus se animaron a recrear una de las peleas clásicas de la pareja. Zumba imitó los reclamos de Alejandra Baigorria, mientras el modelo hacía de un Mario Hart indiferente, capturando la esencia de esos roces que hacían que los espectadores se quedaran pendiente del programa.

Asimismo, durante la charla, Diana Sánchez recordó cómo se dio el ingreso de la 'Gringa de Gamarra' a la pantalla chica. "Mario Hart fue quien metió a la televisión a Alejandra Baigorria", afirmó.

En aquel entonces, Mario Hart ya era una figura reconocida en el automovilismo y comenzaba a consolidarse con fuerza en el mundo del espectáculo. Su popularidad sirvió como el puente necesario para que Alejandra Baigorria ingresara al programa de Combate y mostrara su faceta más competitiva.

Es innegable que la relación entre Mario Hart y Alejandra Baigorria fue un pilar fundamental para el éxito de Combate. Sin embargo, hoy con vidas totalmente distintas, Mario con Korina Rivadeneira y Alejandra Baigorria casada con Said Palao, estos recuerdos quedan como parte del fenómeno de los realities de competencia en el Perú.

En resumen, Israel Dreyfus calificó a Mario Hart y Alejandra Baigorria como la pareja más tóxica de Combate. Hoy, con rumbos totalmente distintos, estas revelaciones solo confirman que su relación fue tan intensa como el éxito del programa que los vio nacer.