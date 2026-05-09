Pamela López y Paul Michael vuelven a pelear de madrugada: Intervienen Shirley, Celine y Diego Chávarri

En las últimas semanas, Pamela López y Paul Michael han estado en medio de la polémica luego de que estuvieran peleando todo el momento en 'La Granja VIP'. Aunque parecía que todo estaba bien, la pareja volvió a pelear durante la madrugada en medio de gritos de la influencer causando la intervención del resto de los participantes.

Pamela López y Paul Michael pelean nuevamente

En la madrugada del 9 de mayo del programa, Pamela López y Paul Michael parecían estar discutiendo mientras dormían en la zona de peones. Luego, la discusión se puso más intensa y la influencer empezó a gritar fuertemente contra su pareja señalando estar cansada de que sea celoso con Diego Chávarri.

Es así como se escucha como aparentemente el cantante la acusaba de haberse metido al baño con Diego Chávarri en la madrugada cuando aparentemente las cámaras estaban apagadas. Así mismo, el joven no dudó en sacar más información señalando que no sería la primera vez en que le habría engañado.

Tras escuchar estas declaraciones, Pamela López se desborda y empieza a gritar fuerte, causando que sus compañeros Shirley Arica y Chávarri que estaban cuidando a la yegua que dará a luz, acudieran tras sentir todo el alboroto.

Después llega Celine Aguirre junto a Gabriela Herrera y entre todos intentan calmar a Pamela López que lloraba y gritaba por las acusaciones de Paul Michael. Así mismo, tratan de separarlos para calmarlos a cada uno por la tensa pelea que tuvieron.

¡Se vuelven a amistar!

Tras transcurridas las horas, Pamela López y Paul Michael volvieron a amistarse después de conversar de manera más tranquila en el cuarto de los peones. Ambos terminaron quebrándose y se abrazaron al final de la conversación, después de casi toda la madrugada estar peleando con la intervención de varios de sus compañeros del reality de convivencia.

Esta situación llena de problemas y tensa ha sorprendido nuevamente a los seguidores del programa de TV, que siguen cuestionando la relación de la pareja que día a día se vuelve más complicada exponiendo sus problemas. Incluso, el comunicador Samuel Suárez señala que no sería una situación normal y necesitarían ayuda de un psiquiatra urgente.

De esta manera, Pamela López volvió a discutir nuevamente con Paul Michael, que en medio de los gritos de la influencer terminaron despertando a varios de sus compañeros del reality que tuvieron que intervenir por la tensa situación. Todo habría ocurrido debido a que el salsero le habría celado con Diego Chávarri nuevamente.