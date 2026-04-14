Diana Sánchez a Alejandra Baigorria por perdonar a Said Palao: "Eso no fue un error, fue una decisión"

Alejandra Baigorria viajó a España con toda su familia para recibir un premio por su trabajo en una de sus proyectos y quien llamó la atención fue la participación de Said Palao. Ahora, Diana Sánchez ha decidido comentar sobre este discurso donde habría perdonado la empresaria a su esposo.

Diana Sánchez sobre Alejandra Baigorria

En el podcast 'Sin más que decir' invitaron a Diana Sánchez para opinar sobre las recientes polémicas. Es así como no duda en comentar sobre Alejandra Baigorria y el discurso de agradecimiento a su esposo Said Palao. Así mismo, deja en claro que el ampay del chico reality no fue un error, sino una decisión que tomó a consciencia.

"Eso no es un error, es una decisión. Error es olvidarme a recogerte a una hora, llegar tarde, no abrirte la puerta, olvidarme de una cita, eso es un error. Hacer una cosa como esa es decidir, decidir poner en riesgo todo lo que la otra persona significa para mí. Yo decido hacer eso y me la juego porque quizás no me importa tanto y esa decisión tiene consecuencias (...) llamar 'error' es bastante suave", declaró.

Para la exchica reality, las acciones de Said Palao demostraría su falta de inmadurez y que no estaría al mismo nivel que la empresaria de Gamarra. Además, comenta que le causa lástima todo lo que la 'gringa' viene pasando a raíz del ampay.

¿Qué haría Diana al ver un ampay?

En otro momento, le consultan a Diana Sánchez lo que haría si viera a su pareja en una misma situación de Said Palao y señala que cada mujer tiene muchas situaciones que pensar sobre su familia, pero en lo personal afirma que a largo plazo sería mejor la separación.

"Yo no dejaría pasar por alto, entiendo que las decisiones puedan cambiar, como mujeres tenemos el peso de llevar la familia ¿no? el hombre no lo piensa tanto. A futuro, sacar de mi vida a una persona que no puso prioridad a mi amor, a mi tranquilidad, a mi paz, a largo plazo creo que yo y mis hijos agradecerían sacarlo de mi vida", declaró.

De esta manera, Alejandra Baigorria ha llamado la atención de todos por perdonar a Said Palao a un mes de aquel ampay. Ahora, Diana Sánchez aconseja a la empresaria resaltando que el chico reality no cometió un simple error, sino que él tomó la decisión de poner en duda la estabilidad de su familia.