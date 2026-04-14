Onelia Molina se prioriza tras ampay de Mario Irivarren: "Permití situaciones que no estaban a mi altura"

Onelia Molina viene atravesando un proceso de recuperación emocional tras el difícil momento que vivió luego de su ruptura con Mario Irivarren. En una reciente entrevista, la modelo arequipeña se mostró reflexiva sobre lo ocurrido y habló de los límites personales que ha aprendido a establecer tras la traición, enfocándose ahora en su bienestar y crecimiento personal.

Onelia Molina se sincera tras ruptura con Mario Irivarren

Onelia Molina fue la primera invitada al pódcast 'La Sustancia', conducido por Maju Mantilla, donde se refirió al impacto que le generaron las imágenes de Mario Irivarren en Argentina. Durante la entrevista, la participante de 'Esto es guerra' habló de su proceso personal y aseguró que esta experiencia le ha servido para replantear sus límites y priorizarse.

"(¿Cuáles son esos límites que has aprendido?) Ninguna falta de respeto más, (aprendí) a priorizarme. Siento que soy una persona que da mucho, emocionalmente, sentimentalmente, económicamente, absolutamente todo soy de dar", expresó, dejando en claro su forma de involucrarse en sus relaciones.

La joven odontóloga también señaló que siempre intenta actuar de la mejor manera en sus vínculos, esperando reciprocidad de la otra persona. Sin embargo, reconoció que en su relación con el conductor de 'La Manada' habría tolerado situaciones que no considera adecuadas para ella.

"Muchas veces no recibí lo mejor. Hay muchas situaciones que no han estado a mi altura, que mismo permitía. Yo decía 'va a mejorar, la situación va a ser mejor cada día' y pensaba que 'es lo que hay' y apechugar y punto", recordó.

Finalmente, Onelia Molina aseguró que hoy tiene una visión distinta sobre lo que espera en una relación.

"Lo que pienso hoy es que si tú no estás a mi altura y si no estás dispuesto a dar lo que yo también estoy dispuesta a dar por ti, pues simplemente ya no estás en mi vida", concluyó.

Onelia Molina cuenta cómo se enteró del 'ampay'

En otro momento de la entrevista, Onelia Molina reveló que se enteró de las imágenes de Mario Irivarren mientras conducía, lo que la llevó a detenerse debido al fuerte impacto emocional del momento.

"Opté por estacionarme porque nunca había vivido una situación tan fuerte. Vi a Onelia vulnerable, sin saber qué hacer. No le respondí a mis padres, solo a mi hermano. Justo llegaron dos compañeros en un auto; yo me estacioné en un grifo y, en ese momento, aparecieron dos amigos del programa a quienes quiero mucho. Ya se habían enterado, me vieron la cara y me dijeron: 'Anda para atrás', y me llevaron al trabajo", contó.

En conclusión, Onelia Molina ha dejado ver una faceta más sensible y vulnerable tras su ruptura con Mario Irivarren, pero también una actitud de aprendizaje y fortaleza personal. La modelo arequipeña reconoce que este episodio marcó un antes y un después en su vida sentimental, llevándola a replantear sus límites y a priorizar su bienestar emocional.