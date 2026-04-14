Onelia Molina revela que se enteró del ampay de Mario Irivarren mientras manejaba: "Me estacioné en un grifo"

Onelia Molina volvió a captar la atención tras confirmar que atraviesa una nueva etapa personal luego de su ruptura con Mario Irivarren. En medio de la exposición por el ampay, la modelo apuesta por la soltería y, en una reciente entrevista, reveló cómo se enteró de la infidelidad.

Onelia Molina revela cómo se enteró del ampay

Durante una entrevista en el pódcast "La Sustancia", Onelia Molina relató por primera vez cómo se enteró del ampay que involucraba a Mario Irivarren. Según contó, la noticia la tomó por sorpresa mientras conducía, lo que la llevó a detenerse debido al impacto emocional del momento.

"Opté por estacionarme porque nunca había vivido una situación tan fuerte. Vi a Onelia vulnerable, sin saber qué hacer. No le respondí a mis padres, solo a mi hermano. Justo llegaron dos compañeros en un auto; yo me estacioné en un grifo y, en ese momento, aparecieron dos amigos del programa a quienes quiero mucho. Ya se habían enterado, me vieron la cara y me dijeron: 'Anda para atrás', y me llevaron al trabajo", relató.

La influencer también explicó cómo ha manejado sus emociones en medio de la exposición pública. Según indicó, prefiere mantener un perfil bajo y procesar lo ocurrido en privado, lejos de dramatizar su situación en televisión.

"Como siempre dijimos en la tele el show tiene que continuar pero creo que todos adentro tenemos una vida, problemas pero llegar a casa y votar todo es lo mejor, pero si ven mis redes sociales o en el programa no voy a estar llorando", señaló.

Sus declaraciones evidencian una postura firme frente a la adversidad, apostando por la discreción y el autocuidado en un contexto donde su vida personal se encuentra constantemente expuesta.

Onelia Molina y Kevin Díaz dan detalles de su viaje

Onelia Molina y Kevin Díaz siguen generando atención tras ser vistos viajando juntos a Tarapoto, lo que reavivó rumores de un romance. Ante la especulación, ambos se pronunciaron en el pódcast 'Doble Sentido' y aclararon qué relación existe entre ellos.

"La hemos pasado increíble, fue espectacular. Desde el día uno, ha sido uno de los viajes... yo he viajado por muchos lugares y lejos, pero este viaje a Tarapoto...", comentaba Onelia Molina, hasta que Kevin Díaz la interrumpió con un romántico comentario. "Es que no es el lugar, es la compañía", dijo, generando sorpresa en el set y alimentando más los rumores de romance.

Por su parte, Onelia Molina aseguró que se sintió muy cómoda durante el viaje y destacó la actitud protectora del modelo venezolano, señalando incluso detalles de su comportamiento durante la estadía.

"Siento que elegí los mejores acompañantes, son como amigos que te cuidan. Yo estoy caminando por ahí y tengo la cartera, me cargaba la cartera (señalando a Kevin)", expresó la odontóloga.

Finalmente, la integrante de 'Esto es guerra' solo tuvo palabras de admiración hacia Jevin Díaz, resaltando su trato con las mujeres y la relación cercana que mantiene con su madre.

"Siento que Kevincito es así porque se lleva increíble con su mamá y su mamá es un amor de persona. Obviamente tiene un hijo espectacular", afirmó Onelia.

En conclusión, la reciente etapa de Onelia Molina evidencia un proceso de cambio tras su separación de Mario Irivarren. Mientras decide mantener la discreción frente a la exposición mediática, sus declaraciones permiten conocer cómo afrontó uno de los momentos más complejos de su vida.