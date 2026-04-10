Onelia Molina y Kevin Díaz hablan de su viaje a Tarapoto en medio de rumores de romance: "No es el lugar, es la compañía"

Onelia Molina y Kevin Díaz continúan generando atención luego de ser vistos viajando juntos a Tarapoto, situación que reavivó los rumores de un posible romance entre ambos. Ante la creciente especulación, los dos decidieron pronunciarse durante su participación en un pódcast, donde abordaron el tema y dieron detalles sobre lo que realmente existe entre ellos.

Onelia Molina y Kevin Díaz dan detalles de su viaje

Luego de que Mario Irivarren y Ximena Hoyos volvieran a aparecer juntos en 'La Manada', esta vez fue el turno de Kevin Díaz, quien hizo una participación especial en el pódcast conducido por Onelia Molina, 'Doble Sentido'.

Durante la conversación, los compañeros de Onelia no dudaron en consultarles sobre el viaje que realizaron a Tarapoto el último fin de semana junto al chico reality Leandro Cabello y su novia, lo que generó rumores de un posible viaje en parejas.

"La hemos pasado increíble, fue espectacular. Desde el día uno, ha sido uno de los viajes... yo he viajado por muchos lugares y lejos, pero este viaje a Tarapoto...", comentaba Onelia Molina, hasta que Kevin Díaz la interrumpió con un romántico comentario. "Es que no es el lugar, es la compañía", dijo, generando sorpresa en el set y alimentando más los rumores de romance.

Por su parte, Onelia Molina aseguró que se sintió muy cómoda durante el viaje y destacó la actitud protectora del modelo venezolano, señalando incluso detalles de su comportamiento durante la estadía.

"Siento que elegí los mejores acompañantes, son como amigos que te cuidan. Yo estoy caminando por ahí y tengo la cartera, me cargaba la cartera (señalando a Kevin)", expresó la odontóloga.

Finalmente, la integrante de 'Esto es guerra' solo tuvo palabras de admiración hacia Jevin Díaz, resaltando su trato con las mujeres y la relación cercana que mantiene con su madre.

"Siento que Kevincito es así porque se lleva increíble con su mamá y su mamá es un amor de persona. Obviamente tiene un hijo espectacular", afirmó Onelia.

Kevin Díaz y Onelia Molina hablaron de los rumores de romance

Semanas atrás, en una entrevista para 'Más Espectáculos', Onelia Molina fue consultada sobre su vínculo con Kevin Díaz, luego de los rumores que los relacionaban sentimentalmente. La modelo dejó en claro que entre ambos existe una buena amistad e incluso se refirió a él con cariño como "bebito".

"(Con Kevin han dicho como que sienten una conexión) Mi bebito, él es bonito, yo he dicho, siempre es él, es bonito, es una gran persona. Creo que ya hace muchísimo tiempo nos conocemos hemos compartido mucho", comentó la odontóloga con una sonrisa.

Por su parte, Kevin Díaz también descartó que, por el momento, esté buscando transformar su relación de amistad en una relación de pareja, priorizando el vínculo que ya han construido.

"O sea romper como que ese vínculo de amistad tal vez no sea buena idea, nos vemos acá en el trabajo y todo eso. Entonces creo que las cosas si están por un camino, ahí creo que hay que mantenerlo por ese camino", confesó.

En conclusión, Onelia Molina y Kevin Díaz compartieron que disfrutaron mucho su viaje a Tarapoto, mostrando una cercana conexión que ha despertado rumores de romance entre sus seguidores, quienes no dejan de especular sobre la posibilidad de verlos juntos como pareja.