Patricio Parodi expone a Onelia Molina en "Esto es Guerra": "No me saluda ni a mí ni a Said"

Patricio Parodi no se guardó nada y dejó en evidencia la tensa relación que tiene con Onelia Molina. El capitán de los Guerreros soltó fuertes declaraciones que rápidamente dieron que hablar. Todo ocurrió luego de que el chico reality eligiera a la modelo arequipeña para su equipo, lo que sorprendió a muchos por el historial que tienen por el ampay en Argentina.

Patricio Parodi acusa a Onelia Molina de no saludarla ni a Said Palao

La tensión se siente en el aire en "Esto es Guerra". Patricio Parodi soltó tremendas declaraciones sobre Onelia Molina, dejando claro que su relación pasa por uno de sus peores momentos.

Todo empezó cuando el capitán de los Guerreros decidió elegir a la modelo para su equipo. Esta decisión sorprendió a muchos, sobre todo por los antecedentes entre ambos tras el ampay de Mario Irivarren, Said Palao y Patricio Parodi en un yate de Argentina. Lejos de quedarse callado, Patricio explicó que su elección fue solo por competencia, pero también dejó ver que la relación con Onelia es distante.

"Que no me salude a mí, no saludas a Said. No tengo problema, acá yo no vengo a hacer amigos, yo vengo a trabajar y si no está cómoda en su trabajo, no quiere rendir o no quiere cumplir su trabajo, ahí está la producción que evaluará", dijo sin filtro.

Incluso, dejó abierta la posibilidad de cambios en el equipo, dando a entender que nada está asegurado dentro del reality. Además, mencionó que hay otras participantes que podrían ocupar ese lugar si la situación lo amerita.

"Hay que recordar que hay muchas chicas afuera está Ducelia o entre otras mujeres que puedes decir traer. Ahorita se tiene que ir una, son 7, no sé, si no está cómoda, bueno ella es libre de hacer lo que quiera o la producción tomará decisiones", señaló.

El chico reality también quiso dejar en claro que su prioridad es ganar y no hacer amistades dentro del programa. Para Patricio, todo se trata de rendimiento y resultados, dejando de lado cualquier tema personal.

"Yo escojo en base a nivel de competencia yo no escojo para molestarla ni a ella, ni a nadie en particular... en base al equipo y en base a lo que conversamos en grupo, armamos una estrategia en equipo", comentó.

No siente que deba hablar con ella

Otro punto que llamó la atención fue cuando aseguró que no tiene nada pendiente con Onelia. Además, dijo que cualquier indicación será igual para todos, como parte del trabajo en equipo.

"No tengo ningún problema con ella, no le he hecho nada. Si ella tiene algo contra mí, lo tendrá ella conmigo, no yo con ella. Mis indicaciones van a ser muy generales para todo el equipo. Si es que alguien tiene alguna duda, como siempre lo he dicho, se me acerca a veces a preguntarme, se la puedo aclarar, le puedo dar alguna recomendación. Normal, es trabajo, por supuesto", afirmó.

Onelia responde y se sincera

Por su lado, Onelia Molina también se pronunció y no ocultó su incomodidad por la situación. A pesar de todo, aseguró que seguirá esforzándose en el programa.

"Lamentablemente, todos saben la situación que hemos pasado últimamente. No me siento cómoda... (Creo que el llamado de Patricio fue algo irónico) Sí, irónico, sí. Yo soy una gran competidora", expresó. "Voy a seguir dando lo mejor. Pero obviamente me siento incómoda... No quiero hablar enojada, voy a tratar de dar lo mejor", añadió.

En conclusión, la tensión entre Patricio Parodi y Onelia Molina está más fuerte que nunca. Aunque ambos dicen que están enfocados en competir, el ambiente dentro del equipo no sería el mejor. Todo indica que esta historia aún tiene varios capítulos por contar en "Esto es Guerra".