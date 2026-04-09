Onelia Molina reacciona a la 'Frutinovela' del ampay de Mario Irivarren: "Ya deberían pagarme"

El ampay de Mario Irivarren en Argentina continúa generando repercusión en redes sociales. Esta vez, el caso llegó hasta el fenómeno viral de las 'Frutinovelas', donde se recrean situaciones de infidelidad con frutas y verduras. En medio de esta tendencia, Onelia Molina no dudó en pronunciarse sobre la representación del episodio que vivió con su expareja.

Onelia Molina se pronuncia sobre 'Frutinovela' del ampay de Mario Irivarren

Semanas atrás, Mario Irivarren y Said Palao estuvieron en el centro de la polémica luego de que 'Magaly TV: La Firme' difundiera un ampay en Argentina, donde ambos aparecían disfrutando de una fiesta en un yate rodeados de mujeres.

Ahora, el caso fue recreado en las llamadas 'Frutinovelas', mini telenovelas virales creadas con inteligencia artificial donde frutas y verduras con rasgos humanos protagonizan historias cargadas de drama, infidelidades y traiciones, muy populares en TikTok por su tono absurdo y humorístico.

En este contexto, la exnovia de Irivarren, Onelia Molina, se sumó al fenómeno y reaccionó durante la transmisión en vivo de su pódcast 'Doble sentido'. Al ver las imágenes donde era representada como una lechuga y Mario como un plátano, no pudo evitar entre risas su sorpresa.

"¡Yo soy la lechuga! ¡No! ¡Me traen recuerdos de Vietnam!... Yo soy la lechuga porque estoy fresca", comentó Onelia al ver la recreación viral.

En el video, el plátano y el mango, que representan a Mario Irivarren y Said Palao, aparecen planeando una despedida de soltero a espaldas de sus parejas y asistiendo a una fiesta en yate con cerezas. Todo esto fue capturado en un ampay del programa 'Limón TV', unaa clara referencia al espacio conducido por Magaly Medina.

"Qué hijos de fruta, literal... Ya deberían pagarme, estoy perdiendo plata. Mira ahí soy actriz principal: la lechuga", agregó la modelo arequipeña, tomándose la situación con humor.

Onelia Molina revela que se hizo prueba de ETS

Onelia Molina compartió en sus redes sociales que acudió a una revisión médica importante enfocada en su bienestar, poco tiempo después de su separación de Mario Irivarren, la cual se dio debido a una infidelidad en Argentina.

"Hace unos días fui al ginecólogo y más allá de la rutina, fue un llamado a cuidarme. Después de todo lo que viví, entendí que mi bienestar es prioridad. Si no te cuidas tú, nadie lo hará por ti", expresó inicialmente.

La participante de 'Esto es guerra' explicó que se sometió a una evaluación ginecológica completa, que incluyó ecografía, medición del pH vaginal, pruebas de VPH (virus del papiloma humano), ITS (infecciones de transmisión sexual) y análisis del microbioma vaginal.

Asimismo, aprovechó para enviar un mensaje a sus seguidoras sobre la importancia de realizarse chequeos preventivos como parte del amor propio y el autocuidado.

"A veces creemos que 'si no duele, no pasa nada', pero la verdad es que hay cosas como el Virus del Papiloma Humano que pueden estar en silencio... y solo un control a tiempo puede detectarlas. Ir al ginecólogo no es solo una cita más, es un acto de amor propio, de responsabilidad contigo, con tu cuerpo y con tu paz mental", declaró la joven odontóloga.

En conclusión, Onelia Molina tomó con humor la recreación de la 'Frutinovela' sobre el ampay de Mario Irivarren, demostrando así una actitud más relajada. Además, la arequipeña se mostró centrada en su bienestar personal, priorizando su autocuidado y tranquilidad emocional frente a la polémica.