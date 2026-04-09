Mario Hart y Korina Rivadeneira venden su casa en medio de rumores de separación: "Está en un condominio privado"

Mario Hart y Korina Rivadeneira volvieron a estar en el ojo público tras los rumores de una supuesta separación. La controversia surgió luego de que se difundiera en redes un video sobre la venta de una vivienda frente al mar en Chorrillos, con características similares a su propiedad.

Mario Hart y Korina Rivadeneira vende su casa

Ante el incremento de comentarios, Mario Hart decidió aclarar la situación en el pódcast 'Sin más que decir', emitido el 6 de abril. Allí precisó que la venta de la propiedad forma parte de un plan financiero previamente establecido y no refleja conflictos con Korina Rivadeneira.

"La casa la tenemos a la venta desde el día siguiente que nos mudamos. Se dio la oportunidad y la pusimos a la venta, como un tema de negocio y, si se da, bacán y rentabilizar un poco. Pero no es parte de la coyuntura, no es que lo hayamos puesto a la venta recién", explicó el piloto, dejando en claro que la decisión es estrictamente económica.

La propiedad, ubicada en la zona de Pantanos de Villa, cuenta con características destacables. Según la agente inmobiliaria contactada por América Hoy:

"La casa está en Pantanos de Villa, una zona segura. Está muy cerca del mar; tres de los cuartos tienen vista directa al mar. Tiene jardín interno, la casa se encuentra ubicada en un condominio solo de diez casas, es un condominio privado". Este contexto refuerza la versión de Hart, quien dejó claro que la venta responde a una decisión de planificación y no a conflictos familiares.

Mario Hart se pronuncia tras rumores de separación

Mario Hart y Korina Rivadeneira volvieron a captar la atención luego de que la venezolana compartiera en Instagram imágenes junto al piloto. En ellas, ambos aparecen disfrutando de un momento familiar en la piscina junto a sus hijos. Estas escenas fueron interpretadas por muchos como una señal de cercanía, sobre todo en medio de los rumores de una posible separación.

"La posición sigue siendo la misma. Nuestros temas personales, queremos mantenerlos aún en cuatro paredes, bajo llave. Como pueden ver, nosotros somos una familia, seguimos compartiendo como familia y eso no va a cambiar jamás. Somos una familia y la seremos por siempre", empezó diciendo el ex Combate.

Pese a las consultas, el piloto mantuvo una postura reservada y reiteró su intención de no exponer detalles de su vida privada, señalando que, por ahora, tanto él como Korina Rivadeneira prefieren manejar la situación con discreción y sin tomar decisiones precipitadas.

"Como pueden ver, no tenemos problema en poder compartir familiarmente con nuestros hijos. Y eso es lo más importante: estamos tranquilos como lo hemos estado siempre. Sé que sigue siendo muy ambigua la respuesta, pero es un tema que estamos decidiendo mantenerlo así y, si en algún momento hay que comunicar algo, evidentemente nosotros, como personas responsables, como padres, lo haremos", concluyó.

En conclusión, Mario Hart aclaró que la venta de su vivienda responde a planificación financiera y no afecta su relación con Korina Rivadeneira. La pareja mantiene la unidad familiar, priorizando la estabilidad y el bienestar de sus hijos, mientras manejan con prudencia comentarios y rumores sobre su vida privada.