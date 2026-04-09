Isabel Acevedo celebra compra de propiedad en EE.UU. con su esposo: "Un sueño que se hace realidad"

Isabel Acevedo, más conocida como 'Chabelita', sorprendió al contar que ya tiene su propia propiedad en Estados Unidos. La bailarina no dudó en compartir este importante logro junto a su esposo Rodney Rodríguez. La noticia fue celebrada por sus seguidores, quienes destacaron el esfuerzo de la pareja.

Isabel Acevedo compra propiedad en EE.UU. junto a su esposo

Isabel Acevedo, más conocida como 'Chabelita', dejó con la boca abierta a muchos al revelar que ya tiene su propia propiedad en Estados Unidos. La bailarina celebró este gran paso junto a su esposo Rodney Rodríguez, con quien viene construyendo una nueva vida lejos del Perú.

La noticia no pasó desapercibida en redes sociales. Sus seguidores reaccionaron de inmediato y la llenaron de mensajes de cariño. Incluso Camila Domínguez, hija de Melanie Martínez, comentó su publicación, mostrando que el cariño sigue intacto. A través de sus redes, 'Chabelita' compartió imágenes y videos de su nueva propiedad. Pero lo que más llamó la atención fue el mensaje que acompañó el anuncio.

"Un sueño más que se hace realidad", escribió, dejando ver lo emocionada que está por este nuevo logro. "Agradecida con Dios por esta nueva oportunidad. Cuando trabajas con fe, pasión y disciplina... todo es posible", agregó.

Sus palabras tocaron a muchos de sus seguidores, quienes destacaron su constancia y dedicación. La bailarina dejó claro que esta compra no es cualquier cosa, sino una meta cumplida que marca un antes y un después en su historia.

"Hoy celebramos nuestra primera inversión con mi esposito, un paso muy importante en nuestro camino como familia y empresarios", expresó.

Este detalle demuestra que la pareja no solo está unida por el amor, sino también por sus planes a futuro. Además, la bailarina dejó entrever que vienen más proyectos.

"Atentos... se vienen cosas increíbles para quienes desean emprender su propio negocio en Virginia", comentó, generando intriga entre sus seguidores.

Así luce la nueva propiedad de 'Chabelita'

En el video que compartió, se puede ver a la pareja entrando a su propiedad muy felices. Ambos sonríen y celebran este logro que no fue fácil de conseguir. El lugar es amplio, moderno y con una vista que llamó bastante la atención en redes. Sin duda, un espacio ideal para empezar esta nueva etapa. Las imágenes rápidamente se viralizaron y muchos no dudaron en felicitarla por este gran paso.

Desde hace un tiempo, 'Chabelita' vive en Estados Unidos, donde ha continuado con sus proyectos personales y profesionales. Esta compra refleja el momento estable que atraviesa. No solo en lo sentimental, sino también en lo económico. Además, deja claro que sigue creciendo y apostando por nuevos retos fuera del país.

En conclusión, Isabel Acevedo demuestra que los sueños sí se cumplen cuando hay esfuerzo de por medio. Su nueva propiedad en Estados Unidos es el resultado de años de trabajo y constancia. Hoy, junto a su esposo, inicia una nueva etapa llena de ilusión, proyectos y metas por cumplir. Sin duda, 'Chabelita' está viviendo uno de los momentos más importantes de su vida.