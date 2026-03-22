Flor Guerrero se quiebra al recordar a Jhon Leyva tras su fallecimiento: "Cumplí mis sueños con él"

Flor Guerrero se quiebra al recordar a Jhon Leyva

Durante su participación en el espacio televisivo, Flor Guerrero rememoró con profunda tristeza los últimos momentos que compartió con el promotor. La artista confesó que atravesaba una etapa de felicidad, ya que había logrado concretar uno de sus mayores sueños: celebrar su aniversario artístico con el respaldo de Leyva.

"Para mí fue una emoción inmensa, yo estaba emocionada, feliz porque estaba cumpliendo mis sueños de celebrar mi aniversario con Jhon Leyva. Yo siempre celebré mi aniversario, pero no llené como Jhon Leyva lo hizo", expresó entre lágrimas.

La cantante también reveló que su vínculo profesional iba más allá de ese evento. Según detalló, ambos habían conversado sobre futuros proyectos que buscaban impulsar su carrera musical a otro nivel. Incluso, ya tenían planes concretos para continuar trabajando juntos tras el exitoso aniversario.

"Él iba a manejar mi carrera, teníamos muchos proyectos, habíamos conversado y me dijo que después de ese evento vamos a grabar", añadió, dejando en evidencia el fuerte golpe que significó su inesperada partida.

El testimonio de Guerrero conmovió a los presentes y a los televidentes, quienes fueron testigos de su dolor genuino y del impacto que la muerte de Leyva ha generado en quienes lo conocieron de cerca.

Denuncia amenazas en medio del duelo

Sin embargo, el homenaje tomó un giro aún más delicado cuando Flor Guerrero denunció públicamente haber recibido amenazas en medio del duelo por la muerte de Jhon Leyva. La artista relató que el hecho ocurrió mientras esperaba en los exteriores de la morgue para poder despedirse del promotor.

"Estaba esperando en la puerta de la Morgue, me llega una amenaza, me piden 10 mil soles y me dicen 'sé que no verás a tu amigo, pero te pedimos 10 mil soles o te vamos a seguir a tu concierto'", contó visiblemente afectada.

La revelación generó preocupación, ya que pone en evidencia los riesgos que enfrentan algunos artistas en el país, incluso en situaciones tan sensibles como la pérdida de un ser cercano. Flor no dio mayores detalles sobre los responsables, pero dejó claro que el hecho la tomó por sorpresa y aumentó la angustia en medio de su dolor.

En conclusión, la partida de Jhon Leyva no solo deja un profundo pesar en el mundo del folclore, sino que también expone las difíciles realidades que enfrentan sus protagonistas. El testimonio de Flor Guerrero en El Reventonazo de la Chola evidenció el impacto humano de esta pérdida, así como los proyectos truncos que quedaron en el camino.