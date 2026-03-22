RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡INCREÍBLE!

Flor Guerrero se quiebra al recordar a Jhon Leyva tras su fallecimiento: "Cumplí mis sueños con él"

La cantante no pudo contener las lágrimas al recordar al promotor Jhon Leyva, con quien venía trabajando importantes proyectos y quien impulsó su carrera artística.

Flor Guerrero se conmueve al recordar a Jhon Leyva en homenaje.
Flor Guerrero se conmueve al recordar a Jhon Leyva en homenaje. (Composición: La Karibeña)
22/03/2026

Flor Guerrero se quiebra al recordar a Jhon Leyva

Durante su participación en el espacio televisivo, Flor Guerrero rememoró con profunda tristeza los últimos momentos que compartió con el promotor. La artista confesó que atravesaba una etapa de felicidad, ya que había logrado concretar uno de sus mayores sueños: celebrar su aniversario artístico con el respaldo de Leyva.

"Para mí fue una emoción inmensa, yo estaba emocionada, feliz porque estaba cumpliendo mis sueños de celebrar mi aniversario con Jhon Leyva. Yo siempre celebré mi aniversario, pero no llené como Jhon Leyva lo hizo", expresó entre lágrimas.

La cantante también reveló que su vínculo profesional iba más allá de ese evento. Según detalló, ambos habían conversado sobre futuros proyectos que buscaban impulsar su carrera musical a otro nivel. Incluso, ya tenían planes concretos para continuar trabajando juntos tras el exitoso aniversario.

"Él iba a manejar mi carrera, teníamos muchos proyectos, habíamos conversado y me dijo que después de ese evento vamos a grabar", añadió, dejando en evidencia el fuerte golpe que significó su inesperada partida.

El testimonio de Guerrero conmovió a los presentes y a los televidentes, quienes fueron testigos de su dolor genuino y del impacto que la muerte de Leyva ha generado en quienes lo conocieron de cerca.

Velorio de Jhon Leyva en El Huaralino: amigos y familiares se reúnen a darle el último adiós
Lee también

Velorio de Jhon Leyva en El Huaralino: amigos y familiares se reúnen a darle el último adiós

Denuncia amenazas en medio del duelo

Sin embargo, el homenaje tomó un giro aún más delicado cuando Flor Guerrero denunció públicamente haber recibido amenazas en medio del duelo por la muerte de Jhon Leyva. La artista relató que el hecho ocurrió mientras esperaba en los exteriores de la morgue para poder despedirse del promotor.

Flor Guerrero denuncia amenazas de extorsión tras atentado contra Jhon Leyva: "Pido garantías para mi vida"
Lee también

Flor Guerrero denuncia amenazas de extorsión tras atentado contra Jhon Leyva: "Pido garantías para mi vida"

"Estaba esperando en la puerta de la Morgue, me llega una amenaza, me piden 10 mil soles y me dicen 'sé que no verás a tu amigo, pero te pedimos 10 mil soles o te vamos a seguir a tu concierto'", contó visiblemente afectada.

La revelación generó preocupación, ya que pone en evidencia los riesgos que enfrentan algunos artistas en el país, incluso en situaciones tan sensibles como la pérdida de un ser cercano. Flor no dio mayores detalles sobre los responsables, pero dejó claro que el hecho la tomó por sorpresa y aumentó la angustia en medio de su dolor.

En conclusión, la partida de Jhon Leyva no solo deja un profundo pesar en el mundo del folclore, sino que también expone las difíciles realidades que enfrentan sus protagonistas. El testimonio de Flor Guerrero en El Reventonazo de la Chola evidenció el impacto humano de esta pérdida, así como los proyectos truncos que quedaron en el camino.

Temas relacionados 'el reventonazo del verano' atentado Espectáculos Flor Guerrero Jhon Leyva productor de eventos

Siga leyendo

Lo Más leído

Francho Sierralta, amigo casado de Mario y Said, toma drástica decisión tras ampay en Argentina

Said Palao y Mario Irivarren captados con mujeres en un yate en Argentina ¿Qué dirán Alejandra y Onelia?

Said Palao y Mario Irivarren continuaron la fiesta con más mujeres en una casa en Argentina ¡Segunda parte!

Stiven Franco anuncia su salida de La Bella Luz: "Esto no es un adiós, sino el cierre de un capítulo"

Said Palao se quiebra al pedirle perdón a Alejandra Baigorria en 'EEG' tras ampay: "Estoy arrepentido"

últimas noticias
Karibeña