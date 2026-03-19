Stiven Franco ingresa oficialmente a Armonía 10 de Piura: "Soñé con ser muy grande"

Stiven Franco es un joven cantante peruano de cumbia que a sus 16 años destaco por su talento musical ingresando así a la agrupación de La Bella Luz. Ahora, ha revelado que acaba de cumplir uno de sus sueños más grandes y es formar parte de Armonía 10 de Piura.

Ingresa a Armonía 10 de Piura

Después de mucha expectativa desde su salida de La Bella Luz, Stiven Franco reapareció en un video publicado por Armonía 10 de Piura oficializando su ingreso a la delantera musical y el grupo de cumbia le dio la bienvenida en sus redes.

"Lo soñó, trabajó y lo logró. No hay nada más increíble que mirar atrás y saber que ese niño que un día soñaba con ser cantante de nuestra orquesta, estaría orgulloso de que hoy ha cumplido su sueño. ¡Stiven Franco, bienvenido a la familia de Armonía 10 de Piura, tu nueva casa musical!", expresó.

Dentro del video, el joven cantante de cumbia expresó que es uno de sus sueños más grandes ingresar a una orquesta, donde siempre soñó en formar parte y ahora se vuelve realidad.

"Es momento de seguir avanzando, nunca olvidé mis raíces. Sé de dónde vengo y hacia dónde voy. Soñé con ser muy grande", menciona el joven. Entonces, aparece su padre diciendo: "Hijo, llegó el momento de subir a los escenarios del grupo donde siempre soñaste" y agrega: "La orquesta que recorre el Perú y el mundo, Armonía 10 de Piura".

Stiven Franco se despide de La Bella Luz

A través de sus redes sociales, el talentoso vocalista Stiven Franco hizo pública su decisión de dar un paso al costado y cerrar su etapa con la orquesta La Bella Luz. El anuncio se dio mediante un emotivo comunicado que ha generado cientos de reacciones entre los fanáticos.

En el texto compartido por el cantante, Stiven Franco enfatiza que esta no ha sido una decisión tomada a la ligera. Según explica, el principal motor de esta despedida es la búsqueda de crecimiento personal y artístico.

"Esta decisión nace principalmente por motivos de crecimiento personal y artístico, buscando nuevos retos y oportunidades que me permitan seguir avanzando en mi camino dentro de la música", se lee en uno de los párrafos más destacados del comunicado.

De esta manera, Stiven Franco hace oficial su salida de La Bella Luz para hacer su ingreso a Armonía 10 de Piura con un video publicado en sus redes. Así mismo, resaltó que se acaba de cumplir uno de sus sueños más grandes.