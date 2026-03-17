Thamara Gómez de Son del Duke se somete a nuevo arreglito estético: "Quería sentirme más livianita"

La cantante Thamara Gómez se ha convertido en una de las voces más queridas de la cumbia peruana y cuenta con una amplia trayectoria. Ahora, se ha tomado unos días libres para realizarse un arreglito estético que necesitaba para continuar con sus presentaciones en Son del Duke.

Thamara Gómez se realiza reducción de mamas

A través de sus redes sociales, Thamara Gómez reveló que inmediatamente salió de sus vacaciones de Son del Duke a estar hospitalizada. Muchos de sus seguidores se encontraban consternados sobre qué habría pasado con su salud. Ahora, la joven cantante reveló qué pasó.

Por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram, la artista contó que hace varios años atrás se aumentó las mamas, pero que ahora quería retirárselo. La razón sería porque no se siente cómoda y para sus conciertos, quiere sentirse más liviana al bailar. Es así como cuenta cómo ha decidido tomar esta decisión con el mismo doctor que la operó anteriormente.

"Este día voy a realizarme una reducción mamaria. Hace ocho años me coloqué implantes de mama, súper encantada con el trabajo, pero a raíz de mi trabajo que es súper seguido quería sentirme más livianita, es por eso que he tomado la decisión de la reducción. Estoy un poquito nerviosa y en las mejores manos", expresó la joven en su publicación.

#CirugiaPlasticaLima #CirujanoPlasticoPeru #ImplantesMamarios #cirugíaplásticaperú ♬ sonido original - Dr. Jean Pierre Michaud @clinicamichaud A veces la mejor decisión no es cambiar... sino evolucionar con tu propia historia.✨ Hace casi 10 años, nuestra querida @Thamara Gómez confió en nosotros para su aumento de mamas. Durante todo este tiempo ha estado feliz con sus resultados. Hoy, en una nueva etapa de su vida y con una rutina distinta, decidió reducir el tamaño de sus mamas, buscando un resultado más acorde a su estilo de vida actual. Y eso también es parte del proceso. Porque en cirugía estética, para mí lo más importante no es el procedimiento, sino la persona. Mi compromiso siempre ha sido acompañar a cada paciente en las diferentes etapas de su vida, respetando sus decisiones y buscando siempre lo mejor para su bienestar y su salud. Gracias Thamara por tu confianza durante todos estos años. 🤍 Cada historia evoluciona, y yo siempre estaré para acompañarla. Si estás pensando en cambiar el tamaño de tus implantes, renovar tus prótesis o realizar una cirugía mamaria, es importante hacerlo con un cirujano plástico certificado. 📲 Agenda tu evaluación aquí: https://wa.me/51972547834 📞 Citas: +51972547834 #DrJeanPierreMichaud

Sobre su ingreso a Son del Duke

En agosto de 2025, Thamara Gómez sorprendió tras ingresar como una de las integrantes de Son del Duke. El grupo de cumbia sufrió un gran problema luego de que varios de sus integrantes renunciaran en medio de una gira por Europa y quien se quedó en la delantera, fue la artista mostrando su apoyo a la agrupación.

El grupo de cumbia tuvo el apoyo de otras artistas como Nickol Sinchi y Ana Claudia Urbina en la delantera musical y regresar con mucha fuerza en los escenarios musical. Es así como Thamara pasó a convertirse en muchas de las presentaciones como la nueva 'Chica Rap' haciendo bailar al público con el gran talento musical que posee.

De esta manera, Thamara Gómez aún estaría descansando de los escenarios, aunque todos los integrantes de Son del Duke ya retomaron sus labores. La cantante de cumbia se realizó una reducción de mamas, ya que años atrás se puso implantes y ahora, le estarían causando alguna molestia. Por ello, decidió realizarse el arreglito estético para tener más ligereza en sus shows.