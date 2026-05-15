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Jhon Chumo dedica romántico mensaje a Lesly Águila por sus 3 meses de relación: "Eres mi gran amor"

Jhon Chumo, percusionista de Corazón Serrano, celebró sus 3 meses de relación con la cantante de la agrupación, Lesly Águila, y recordó que se reencontraron después de casi 16 años.

Jhon Chumo emociona con mensaje por sus 3 meses de relación con Lesly Águila.
Jhon Chumo emociona con mensaje por sus 3 meses de relación con Lesly Águila. (Composición Karibeña)
15/05/2026

Jhon Chumo y Lesly Águila siguen viviendo una etapa llena de amor. El músico sorprendió a sus seguidores al dedicarle un romántico mensaje a la cantante por sus tres meses de relación, dejando claro que está más enamorado que nunca.

Jhon Chumo celebra sus 3 meses de relación con Lesly Águila

Jhon Chumo y Lesly Águila siguen disfrutando de su romance y no tienen problemas en mostrar lo felices que están. Esta vez, el percusionista impactó a sus fans al escribir un tierno mensaje a la vocalista de Corazón Serrano por sus tres meses de relación.

A través de sus historias de Instagram, el músico compartió una fotografía junto a Lesly en Río de Janeiro, Brasil. En la imagen, ambos aparecen frente al Cristo Redentor, muy sonrientes y mirándose con cariño. La escena rápidamente llamó la atención de sus fans, pues se les ve más unidos que nunca.

En su publicación, Jhon Chumo recordó que su historia con Lesly Águila tiene un pasado especial. Según contó, ambos volvieron a encontrarse después de casi 16 años, algo que para él no fue casualidad, sino parte de los planes de Dios.

"Feliz 3 meses mi pollita. Quién iba a pensar que después de casi 16 años volveríamos a encontrarnos... y mucho menos volver a compartir nuestra vida otra vez. A veces la vida y Dios tienen maneras tan perfectas de acomodar las cosas, porque como siempre te digo, hay que dejarle todo a Dios, ya que las cosas pasan por algo y por algo hoy estamos nuevamente juntos", escribió.

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Jhon Chumo comparte emotivo mensaje a Lesly Águila por sus 3 meses de relación. (Instagram)
Jhon Chumo comparte emotivo mensaje a Lesly Águila por sus 3 meses de relación. (Instagram)

Con estas palabras, Jhon dejó claro que valora mucho esta nueva oportunidad en el amor. Para él, el reencuentro con Lesly llegó en el momento indicado y hoy ambos están viviendo una etapa muy bonita.

"Eres y siempre serás mi gran amor"

El músico también aprovechó su mensaje para recordarle a Lesly que siempre puede contar con él. Jhon aseguró que estará a su lado en los buenos y malos momentos, y que solo quiere verla feliz.

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"Quiero que sepas que en las buenas y en las malas me tienes. Aunque en realidad está demás decírtelo, porque tú me conoces perfectamente y sabes cómo soy contigo. Hoy pasaremos un día especial y solo quiero verte feliz, sonriendo como siempre", agregó.

La frase que más emocionó a sus seguidores fue cuando Jhon llamó a Lesly su gran amor. Además, volvió a usar el tierno apodo con el que la llama de cariño.

"Eres y siempre serás mi gran amor, mi pollita", se lee en la historia de Instagram del timbalero de Corazón Serrano.

En la fotografía que compartió el percusionista, Lesly Águila luce un vestido amarillo, mientras Jhon Chumo aparece con polo y short blanco. Ambos posan muy cariñosos frente al Cristo Redentor, uno de los lugares más famosos de Brasil.

En conclusión, Jhon Chumo y Lesly Águila siguen disfrutando de su relación y de sus 3 meses de relación. Con su romántico mensaje, el músico dejó claro que está muy enamorado y que considera a Lesly una persona muy importante en su vida.

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