Horóscopo de HOY, 15 de mayo: Soralla de los Ángeles revela las predicciones en el amor para los 12 signos

Con el inicio de la temporada de Tauro, los astrólogos señalan una fase de renovación e impulso personal, ideal para ordenar prioridades y confiar en la intuición. Desde el programa 'Espacio Astral', Soralla de los Ángeles, comparte su horóscopo del viernes 15 de mayo con recomendaciones para afrontar retos y equilibrar la energía.
Horóscopo hoy viernes 15 de mayo
Aries (20 mar-19 abr)
Es momento de dejar atrás viejas heridas del pasado. El amor verdadero se construye con paciencia y verdad. Tu mejor amuleto será una pirámide de cuarzo.
Tauro (20 abr-20 may)
No juegues con sentimientos si buscas algo real. La sinceridad será tu mejor aliada en el amor. Tu mejor amuleto será un billete de un dólar.
Géminis (21 may-21 jun)
Es tiempo de sanar y permitirte amar sin miedo. La familia influirá en una decisión sentimental importante. Tu mejor amuleto será un cuarzo ónix.
Cáncer (22 jun-21 jul)
Cuida el orgullo para no alejar a quien te ama. El amor necesita ternura, no solo intensidad. Tu mejor amuleto será una pluma.
Leo (22 jul-22 ago)
No analices tanto lo que el corazón ya sabe. Permite que el amor fluya con naturalidad. Tu mejor amuleto será un cuarzo rosa .
Virgo (23 ago-22 set)
Es momento de elegir lo que realmente mereces. No aceptes menos de lo que tu alma desea. Tu mejor amuleto será un dije de corazón.
Libra (23 set-22 oct)
Evita los celos y escucha antes de reaccionar, hoy tu energía atraerá conexiones profundas y transformadoras. Tu mejor amuleto será un cuarzo ónix.
Escorpio (23 oct-22 nov)
Piensa bien antes de abrir puertas antiguas. La libertad y el compromiso deberán encontrar equilibrio. Tu mejor amuleto será una pirámide.
Sagitario (23 nov-22 dic)
No escondas tus emociones por miedo al rechazo. El amor también necesita vulnerabilidad y entrega. Tu mejor amuleto será un atrapa sueños.
Capricornio (23 dic-21 ene)
Escucha las señales del destino y de tu corazón. No huyas de lo que realmente deseas vivir. Tu mejor amuleto será una moneda.
Acuario (22 ene-17 feb)
Es tiempo de creer nuevamente en el amor bonito. La conexión emocional será más fuerte que las palabras. Tu mejor amuleto será una hoja de laurel .
Piscis (18 feb-19 mar)
Un mensaje inesperado cambiará tu panorama amoroso. Sé sincero. Habrá reconciliaciones y respuestas esperadas en el amor. Amuleto: un cuarzo blanco.
En conclusión, Soralla de los Ángeles recuerda que los astros guían, pero la voluntad personal define el rumbo. La temporada de Tauro invita a soltar lo que no aporta, mantener la serenidad y aprovechar oportunidades. Usar amuletos para potenciar la energía positiva permitirá enfrentar el día con equilibrio y optimismo.