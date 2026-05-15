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Horóscopo de HOY, 15 de mayo: Soralla de los Ángeles revela las predicciones en el amor para los 12 signos

Desde el programa 'Espacio Astral', Soralla de los Ángeles detalla cómo influirán los astros este viernes 15 de mayo según tu signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, viernes 15 de mayo.
Horóscopo de hoy, viernes 15 de mayo. (Composición: La Karibeña)
15/05/2026

Con el inicio de la temporada de Tauro, los astrólogos señalan una fase de renovación e impulso personal, ideal para ordenar prioridades y confiar en la intuición. Desde el programa 'Espacio Astral', Soralla de los Ángeles, comparte su horóscopo del viernes 15 de mayo con recomendaciones para afrontar retos y equilibrar la energía.

Horóscopo hoy viernes 15 de mayo

Aries (20 mar-19 abr)

Es momento de dejar atrás viejas heridas del pasado. El amor verdadero se construye con paciencia y verdad. Tu mejor amuleto será una pirámide de cuarzo. 

Tauro (20 abr-20 may)

No juegues con sentimientos si buscas algo real. La sinceridad será tu mejor aliada en el amor. Tu mejor amuleto será un billete de un dólar. 

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Géminis (21 may-21 jun)

Es tiempo de sanar y permitirte amar sin miedo. La familia influirá en una decisión sentimental importante. Tu mejor amuleto será un cuarzo ónix.

Cáncer (22 jun-21 jul)

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Cuida el orgullo para no alejar a quien te ama. El amor necesita ternura, no solo intensidad. Tu mejor amuleto será una pluma. 

Leo (22 jul-22 ago)

No analices tanto lo que el corazón ya sabe. Permite que el amor fluya con naturalidad. Tu mejor amuleto será un cuarzo rosa . 

Virgo (23 ago-22 set)

Es momento de elegir lo que realmente mereces. No aceptes menos de lo que tu alma desea. Tu mejor amuleto será un dije de corazón. 

Libra (23 set-22 oct)

Evita los celos y escucha antes de reaccionar, hoy  tu energía atraerá conexiones profundas y transformadoras. Tu mejor amuleto será un cuarzo ónix.

"Espacio Astral" con Soraya de los Ángeles.
"Espacio Astral" con Soralla de los Ángeles.

Escorpio (23 oct-22 nov)

Piensa bien antes de abrir puertas antiguas. La libertad y el compromiso deberán encontrar equilibrio. Tu mejor amuleto será una pirámide. 

Sagitario (23 nov-22 dic)

No escondas tus emociones por miedo al rechazo. El amor también necesita vulnerabilidad y entrega. Tu mejor amuleto será un atrapa sueños.

Capricornio (23 dic-21 ene)

Escucha las señales del destino y de tu corazón. No huyas de lo que realmente deseas vivir. Tu mejor amuleto será una moneda.

Acuario (22 ene-17 feb)

Es tiempo de creer nuevamente en el amor bonito. La conexión emocional será más fuerte que las palabras. Tu mejor amuleto será una hoja de laurel . 

Piscis (18 feb-19 mar)

Un mensaje inesperado cambiará tu panorama amoroso. Sé sincero. Habrá reconciliaciones y respuestas esperadas en el amor.  Amuleto: un cuarzo blanco.

En conclusión, Soralla de los Ángeles recuerda que los astros guían, pero la voluntad personal define el rumbo. La temporada de Tauro invita a soltar lo que no aporta, mantener la serenidad y aprovechar oportunidades. Usar amuletos para potenciar la energía positiva permitirá enfrentar el día con equilibrio y optimismo.

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