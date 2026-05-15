Horóscopo de HOY, 15 de mayo: Soralla de los Ángeles revela las predicciones en el amor para los 12 signos

Con el inicio de la temporada de Tauro, los astrólogos señalan una fase de renovación e impulso personal, ideal para ordenar prioridades y confiar en la intuición. Desde el programa 'Espacio Astral', Soralla de los Ángeles, comparte su horóscopo del viernes 15 de mayo con recomendaciones para afrontar retos y equilibrar la energía.

Horóscopo hoy viernes 15 de mayo

Aries (20 mar-19 abr)

Es momento de dejar atrás viejas heridas del pasado. El amor verdadero se construye con paciencia y verdad. Tu mejor amuleto será una pirámide de cuarzo.

Tauro (20 abr-20 may)

No juegues con sentimientos si buscas algo real. La sinceridad será tu mejor aliada en el amor. Tu mejor amuleto será un billete de un dólar.

Géminis (21 may-21 jun)

Es tiempo de sanar y permitirte amar sin miedo. La familia influirá en una decisión sentimental importante. Tu mejor amuleto será un cuarzo ónix.

Cáncer (22 jun-21 jul)

Cuida el orgullo para no alejar a quien te ama. El amor necesita ternura, no solo intensidad. Tu mejor amuleto será una pluma.

Leo (22 jul-22 ago)

No analices tanto lo que el corazón ya sabe. Permite que el amor fluya con naturalidad. Tu mejor amuleto será un cuarzo rosa .

Virgo (23 ago-22 set)

Es momento de elegir lo que realmente mereces. No aceptes menos de lo que tu alma desea. Tu mejor amuleto será un dije de corazón.

Libra (23 set-22 oct)

Evita los celos y escucha antes de reaccionar, hoy tu energía atraerá conexiones profundas y transformadoras. Tu mejor amuleto será un cuarzo ónix.

"Espacio Astral" con Soralla de los Ángeles.

Escorpio (23 oct-22 nov)

Piensa bien antes de abrir puertas antiguas. La libertad y el compromiso deberán encontrar equilibrio. Tu mejor amuleto será una pirámide.

Sagitario (23 nov-22 dic)

No escondas tus emociones por miedo al rechazo. El amor también necesita vulnerabilidad y entrega. Tu mejor amuleto será un atrapa sueños.

Capricornio (23 dic-21 ene)

Escucha las señales del destino y de tu corazón. No huyas de lo que realmente deseas vivir. Tu mejor amuleto será una moneda.

Acuario (22 ene-17 feb)

Es tiempo de creer nuevamente en el amor bonito. La conexión emocional será más fuerte que las palabras. Tu mejor amuleto será una hoja de laurel .

Piscis (18 feb-19 mar)

Un mensaje inesperado cambiará tu panorama amoroso. Sé sincero. Habrá reconciliaciones y respuestas esperadas en el amor. Amuleto: un cuarzo blanco.

En conclusión, Soralla de los Ángeles recuerda que los astros guían, pero la voluntad personal define el rumbo. La temporada de Tauro invita a soltar lo que no aporta, mantener la serenidad y aprovechar oportunidades. Usar amuletos para potenciar la energía positiva permitirá enfrentar el día con equilibrio y optimismo.