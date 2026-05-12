Horóscopo de HOY, 12 de mayo: Soralla de los Ángeles revela las predicciones en el amor para los 12 signos

Con el inicio de la temporada de Tauro, los astrólogos señalan una fase de renovación e impulso personal, ideal para ordenar prioridades y confiar en la intuición. Desde el programa 'Espacio Astral', Soralla de los Ángeles, comparte su horóscopo del martes 12 de mayo con recomendaciones para afrontar retos y equilibrar la energía.

Horóscopo hoy martes 12 de mayo

Aries (20 mar-19 abr)

Recupera el amor de esa persona sorpréndela con hermosos detalles, pasarás gratos momentos. Tu mejor amuleto es un hilo rojo.

Tauro (20 abr-20 may)

Se cumplirán tus sueños al lado de la pareja, viene un proyecto muy importante, hoy tomarás una decisión. Tu mejor amuleto es una herradura.

Géminis (21 may-21 jun)

Sal de la rutina, haz algo diferente tu relación puede caer el la monotonía, todo está en tus manos. Tu mejor amuleto es el cuarzo amatista.

Cáncer (22 jun-21 jul)

Un viaje será lo mejor para recuperar el tiempo perdido, momentos de mucha alegría, felicitaciones. Tu mejor amuleto es un trébol de cuatro hojas.

Leo (22 jul-22 ago)

Ten paciencia con tu pareja, no te preocupes los problemas pasarán, deja atrás el pasado. Tu mejor amuleto un cuarzo rosa.

Virgo (23 ago-22 set)

Regresa un viejo amor ¿estás preparado para recibirlo? Piénsalo. Si estás con pareja día de reuniones importantes. Tu mejor amuleto. es un cuarzo blanco

Libra (23 set-22 oct)

Un amigo del pasado se pondrá en contacto contigo, día de muchas sorpresas. Si estás con pareja pasarás momentos gratos. Tu mejor amuleto es un cuarzo ónix.

"Espacio Astral" con Soralla de los Ángeles.

Escorpio (23 oct-22 nov)

Reuniones importantes con la familia y la pareja, esto hará que se fortalezcan los lazos, disfruta. Tu mejor amuleto es un cuarzo citrino.

Sagitario (23 nov-22 dic)

Suelta los malos recuerdos, y dale la oportunidad a esa persona no te arrepentirás. Día de reconciliación. Tu mejor amuleto es un cuarzo jade.

Capricornio (23 dic-21 ene)

Delante de ti hay un persona maravillosa, que te ama y te respeta, confía, vienen tiempos mejores. Tu mejor amuleto es un ojo turco.

Acuario (22 ene-17 feb)

Préstale más atención a tu pareja, esa perdón necesita más de tu tiempo. Si estás solo sal a divertirte. Tu mejor amuleto es un cuarzo citrino.

Piscis (18 feb-19 mar)

Esa persona se mostrará amoroso (a) sensual y emotivo (a), momentos de plenitud al lago de esa persona tan especial. Tu mejor es un cuarzo pirita.

En conclusión, Soralla de los Ángeles recuerda que los astros guían, pero la voluntad personal define el rumbo. La temporada de Tauro invita a soltar lo que no aporta, mantener la serenidad y aprovechar oportunidades. Usar amuletos para potenciar la energía positiva permitirá enfrentar el día con equilibrio y optimismo.