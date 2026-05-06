Horóscopo de HOY, 06 de mayo: Soralla de los Ángeles revela las predicciones en el amor para los 12 signos

Con el inicio de la temporada de Tauro, los astrólogos señalan una fase de renovación e impulso personal, ideal para ordenar prioridades y confiar en la intuición. Desde el programa 'Espacio Astral', Soralla de los Ángeles, comparte su horóscopo del miércoles 06 de mayo con recomendaciones para afrontar retos y equilibrar la energía.

Horóscopo hoy miércoles 06 de mayo

Aries (20 mar-19 abr)

Suelta el miedo a llegado el momento de ser feliz, suelta el pasado empieza de nuevo serás feliz. Tu mejor amuleto un hilo rojo

Tauro (20 abr-20 may)

Todo pasa por algo, no te lamentes tal vez sea lo mejor. Si estás solito (a) esa persona piensa en ti. Tu mejor amuleto es un cuarzo rosa.

Géminis (21 may-21 jun)

Mejora tu carácter suelta el estrés, tu pareja te lo agradecerá, si estás soltero momentos de alegría. Tu mejor amuleto es un cuarzo blanco.

Cáncer (22 jun-21 jul)

Tu pareja te ama, tendrás muchas sorpresas en lo sentimental, sigue adelante y sin miedos. Tu mejor amuleto es un tetragrámaton

Leo (22 jul-22 ago)

Día de muchas alegrías empiezas la semana con el pie derecho, recibirás buenas noticias en el amor. Tu mejor amuleto un cuarzo obsidiana.

Virgo (23 ago-22 set)

Esa persona piensa en ti, ya no dudes tanto, dale esa oportunidad, si estás con Pareja momentos inolvidables, tu mejor amuleto una herradura.

Libra (23 set-22 oct)

Suelta el enojo, no pelees esa persona confía en ti, si estás solito (a) día de encuentros amorosos. Tu mejor amuleto un cuarzo citrino.

"Espacio Astral" con Soralla de los Ángeles.

Escorpio (23 oct-22 nov)

Tu pareja solo te pide una oportunidad, piensa y medita. Si estás solito (a ) el amor te sorprende. Tu mejor amuleto es un cuarzo rosa.

Sagitario (23 nov-22 dic)

Esa persona está pensando en ti, en este preciso momento, si estás con pareja, reconciliación a la vista. Tu mejor amuleto es un cuarzo lapislázuli.

Capricornio (23 dic-21 ene)

Conocerás el verdadero amor, si estás comprometido, momentos en familia, disfrútalos al máximo. Tu mejor amuleto es una llave

Acuario (22 ene-17 feb)

Un viaje se aproxima, felicidades. En el amor eres correspondido, si estás solo (a) conocerás a tu alma gemela. Tu mejor amuleto es un trébol de cuatro hojas.

Piscis (18 feb-19 mar)

Todo pasa por algo no te desanimes, si estás con pareja, recupera el tiempo perdido, haz cosas diferentes. Tu mejor amuleto un herraje.

En conclusión, Soralla de los Ángeles recuerda que los astros guían, pero la voluntad personal define el rumbo. La temporada de Tauro invita a soltar lo que no aporta, mantener la serenidad y aprovechar oportunidades. Usar amuletos para potenciar la energía positiva permitirá enfrentar el día con equilibrio y optimismo.