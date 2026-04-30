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Horóscopo de HOY, 30 de abril: Soralla de los Ángeles revela las predicciones en el amor para los 12 signos

Desde el programa 'Espacio Astral', Soralla de los Ángeles detalla cómo influirán los astros este jueves 30 de abril según tu signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, jueves 30 de abril.
Horóscopo de hoy, jueves 30 de abril. (Composición: La Karibeña)
30/04/2026

Con el inicio de la temporada de Tauro, los astrólogos señalan una fase de renovación e impulso personal, ideal para ordenar prioridades y confiar en la intuición. Desde el programa 'Espacio Astral', Soralla de los Ángeles, comparte su horóscopo del jueves 30 de abril con recomendaciones para afrontar retos y equilibrar la energía.

Horóscopo hoy jueves 30 de abril

Aries (20 mar-19 abr) 

Recuerda lo valioso (a) que eres no vale la pena que sufras por amor. Si estás con pareja se disuelven los malos entendidos. Tu mejor amuleto es un trébol de 4 hojas. 

Tauro (20 abr-20 may) 

A veces un simple abrazo vale más que mil palabras, suelta el enojo y recupera el tiempo perdido. Si estás solo (a) esa persona piensa en ti .Tu mejor amuleto es un herraje.

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Géminis (21 may-21 jun) 

Tendrás noticias de un viejo amor. Si estás con pareja tendrás momentos de mucha alegría al lado  de la familia. Tu mejor amuleto es un huayruro.

Cáncer (22 jun-21 jul) 

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Conocerás a alguien muy especial. Si estás con pareja suelta los Celos  y las dudas, esa persona te ama. Tu mejor amuleto es un ojo turco .

Leo (22 jul-22 ago) 

No te cierres al amor confía, esa persona tiene verdaderos sentimientos, si estás en una relación, te reconcilias con tu pareja. Tu mejor amuleto es el árbol de la vida.

Virgo (23 ago-22 set) 

Es momento de dialogar con la pareja y aclarar malos entendidos. Día de reconciliación. Si estás soltero(a) sal a divertirte. Tu mejor amuleto es un hilo rojo

Libra (23 set-22 oct) 

Te sentirás desanimado (a) por ciertas actitudes de tu pareja, ánimo todo pasará. Si estás solo (a) recibirás una visita importante. Tu mejor amuleto es un imán.

Escorpio (23 oct-22 nov) 

No dejes pasar la magnífica oportunidad que te brinda un viaje, para compartir gratos momentos con tu pareja. Si estás solito (a) suelta la tristeza. Tu mejor amuleto es cuarzo jade.

Sagitario (23 nov-22 dic) 

No prestes oídos a chismes esto podría dañar seriamente tu relación. Si estás soltero (a) sal de la rutina. Tu mejor amuleto es una ramita de canela.

Capricornio (23 dic-21 ene) 

Recibirás una invitación para salir a divertirte, si estás con pareja sonríele al amor, no vale  la pena pelear tanto. Tu mejor amuleto es  un dólar.

Acuario (22 ene-17 feb) 

Un viaje se aproxima disfrútalo. Si estás  soltero (a) atrévete a regalarte algo para tu alma, un baño de flores o una limpieza energética.  Tu mejor amuleto es un cuarzo blanco.

Piscis (18 feb-19 mar) 

Todo marcha  de mil maravillas con la pareja, disfrutarás momentos únicos.  Si estás solito (a)  recibirás una llamada telefónica. Tu mejor amuleto es una llave.  

En conclusión, Soralla de los Ángeles recuerda que los astros guían, pero la voluntad personal define el rumbo. La temporada de Tauro invita a soltar lo que no aporta, mantener la serenidad y aprovechar oportunidades. Usar amuletos para potenciar la energía positiva permitirá enfrentar el día con equilibrio y optimismo.

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