¡Lamentable! Reconocida influencer fue hallada sin vida tras acudir a una entrevista de trabajo

El reciente fallecimiento de una reconocida influencer de tan solo 17 años de edad, ha conmocionado las redes debido a que fue hallada sin vida después de que buscará una oportunidad de trabajo.

¿Qué pasó con la influencer?

Según lo que se ha informado a los medios, una joven influencer identificada como Katherine Mejía Argueta de tan solo 17 años fue contactada por una agencia que le prometía laborar en sus redes sociales. Es así como llamó su atención y decidió encontrarse con su empleador el pasado 16 de abril de 2026.

Después que acudió al encuentro, la joven no aparecía durante varias horas y sus familiares realizaron una denuncia por su desaparición. Tras la investigaciones de las autoridades correspondientes, encontraron a la influencer sin vida con signos de violencia evidente en una zona rural de Tocoa, Honduras.

Presuntos implicados en el crimen de Katherine Mejía

Hasta el momento, se ha informado que las autoridades correspondientes ha detenido a tres personas que presuntamente estarían implicados en este crimen contra la joven de 17 años de edad.

Según se ha revelado las investigaciones en los últimos días, Katherine Mejía habría sido víctima de una ataque tras encontrarse con su pareja Óscar Adonis, quien se encuentra como una de las personas detenidas. Aunque, el joven señala que le habrían amenazado contra su vida y lo interceptaron para presenciar el horrendo crimen de la influencer. Afirma que fue usado para convertirse en el 'anzuelo' para que la joven llegará al lugar.

Dentro de las investigaciones, se está circulando otra posibilidad sobre una posible venganza, ya que este caso podría estar relacionado a otro crimen previo en que la influencer Katherine Mejía fue señala como presunta implicada, pero su familia lo niega por completo.

La madre de la joven de 17 años ha rechazado públicamente cualquier vínculo de su hija con hechos violentos anteriores y ha expresado su profundo dolor tras conocer lo ocurrido: "Es un dolor que ninguna madre espera...Esto es muy duro. Preferirías morirte al ver a tu hija así, y peor aún, siendo mujer. Jamás imaginé que esto me pudiera pasar a mí".

De esta manera, la vida de la joven influencer de 17 años terminó tras un ataque con signos claros de violencia, según vienen informando las autoridades. Los familiares de Katherine Mejía Argueta piden que se haga justicia y se investigue en el caso de la manera correcta, además de encontrarse destrozados por su fallecimiento.