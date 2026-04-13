Cerdo sorprende a electores e ingresa a local de votación en Ica: "Acá le toca votar"

Un insólito momento se vivió durante las Elecciones Generales 2026 en Ica cuando un cerdo ingresó a un colegio, paseándose por las mesas de sufragio ante la mirada atónita de los ciudadanos. El video, que ya es viral en redes sociales, muestra la curiosa reacción de los miembros de mesa.

Cerdo ingresó a local de votación

En el mundo de la política, estamos acostumbrados a ver de todo, polémicos debates, promesas de campaña y curiosos bailes. Sin embargo, los ciudadanos de Ica fueron testigos de un evento que ni el analista más experimentado pudo prever.

Durante una jornada electoral que transcurría con total normalidad, un enorme cerdo irrumpió en un local de votación, desatando asombro y risas entre los presentes. El video, captado por los propios electores, muestra el preciso instante en que el animal, de gran tamaño y pelaje oscuro, camina con total confianza por los salones de una institución educativa.

Lo que más llamó la atención no es solo la presencia del porcino, sino su curiosidad. En las imágenes se observó cómo el animal se paseó entre las mesas de sufragio, olfateaba las ánforas y hasta se asomó a las cámaras de votación.

Reacciones del público y en redes sociales

La reacción de los presentes fue variada. Mientras algunos miembros de mesa se mantenían estupefactos en sus asientos, tratando de no perder la concentración, otros ciudadanos no pudieron evitar las risas.

"¡Acá le toca votar!", se escucha decir a uno de los presentes en el video, mientras el cerdo se dirigía a una de las cabinas de votación.

Como era de esperarse, la era digital no perdonó y el video se viralizó rápidamente a través de todas las redes sociales. Los comentarios de los internautas no tardaron en aparecer, quienes aprovecharon la oportunidad para comparar con sarcasmo al animal con uno de los candidatos presidenciales.

"'El Porky se perdió en su local de votación', 'Aliaga verificando que no haya fraude', 'Porky se convirtió en un therian'", se leen algunos comentarios en Facebook.

🔴🔵#EligeBien2026 ✅🇵🇪 | Una inesperada escena se registró durante las Elecciones 2026 en Pisco, Ica: un cerdito ingresó a un centro de votación dejando desconcertados a electores y miembros de mesa. El video se volvió viral.



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De esta forma, el ambiente, que suele ser de seriedad y civismo, se rompió por completo para dar paso a un insólito momento. Incluso una niña miró con asombro al cerdo, que a pesar de su gran tamaño, no mostró signos de agresividad, sino más bien una tranquila desorientación.

En resumen, un cerdo ingresó a dos salones de votación en Ica, generando risa entre los electores. Este pintoresco suceso se suma a la lista de anécdotas memorables que suelen ocurrir durante los procesos democráticos en el Perú.