Samahara Lobatón sale de "La Granja VIP" y le gritan en la calle: "Todo el Perú sabe que eres una mentirosa"

¡Momento incómodo! Samahara Lobatón vivió una situación inesperada tras salir momentáneamente de "La Granja VIP" para cumplir con su deber de votar en las Elecciones Generales 2026. Lo que debía ser una salida tranquila terminó en un tenso episodio, ya que varias personas la increparon en plena vía pública. Las cámaras del reality captaron todo y el video no tardó en viralizarse.

Samahara Lobatón vive tenso momento en la calle

Samahara Lobatón vivió un momento tenso luego de salir por unas horas de "La Granja VIP" para cumplir con su voto en las Elecciones Generales 2026. Lo que parecía una salida rápida y tranquila terminó en una escena incómoda. Las cámaras del reality registraron cuando la influencer fue increpada en plena vía pública por varias personas.

Mientras algunos le mostraban apoyo, otros no dudaron en gritarle fuertes palabras que la dejaron en shock. El momento más impactante ocurrió cuando un grupo de personas empezó a lanzarle comentarios negativos sin filtro.

"¡Mentirosa, todo el Perú sabe que eres una mentirosa, cizañosa! El team reales está fuerte. ¡Samahara mentirosa, eres una mentirosa, todo el Perú se ha dado cuenta!", "Mentirosa, te vamos a botar", le gritaron delante de todos. Sin embargo, también fans exclamaron: "¡Team víboras!", "Solo confía en Pati Lorena", "No te vayas de boca".

Ante esto, Samahara reaccionó con una risa nerviosa y evitó responder. Solo aceleró el paso para subir al carro que la regresaría al encierro del programa.

La presencia de Samahara en el reality no ha sido tranquila. Desde que ingresó, ha estado envuelta en discusiones y enfrentamientos con varios participantes. Como integrante del "team víboras", ha protagonizado tensos momentos, sobre todo con Pamela López y Paul Michael. También tuvo roces por un tema que involucró a Shirley Arica.

Estas situaciones han generado críticas en redes sociales, donde muchos usuarios consideran que exagera algunos conflictos. Todo este historial dentro del reality habría provocado la reacción del público en la calle. Para muchos, lo ocurrido no fue sorpresa.

Las redes también se llenaron de comentarios tras el video, donde varios usuarios opinaron sobre la actitud de la influencer dentro del programa. Algunos la defienden, pero otros aseguran que su comportamiento le está pasando factura fuera del reality.

Se quiebra por su mamá

Pero no todo ha sido conflicto. Samahara también ha mostrado su lado más sensible, sobre todo tras la eliminación de su madre, Melissa Klug, el sábado pasado. Durante la gala, no pudo contener las lágrimas y le dedicó un emotivo mensaje.

"Quiero aprovechar un minuto para despedirme de mi mamá. Mamá, te amo. Eres lo más hermoso de mi vida", dijo muy afectada. Luego, expresó su preocupación por sus hijos: "Afuera están mis tres hermosos hijos". Melissa le respondió con ternura: "Te amo, mi amor. Yo los voy a cuidar, no te preocupes. Tú sigue ahí. Controla tu boquita. Te amo".

En conclusión, Samahara Lobatón salió temporalmente de "La Granja VIP" para emitir su voto en las Elecciones 2026, pero su paso por la calle estuvo marcado por gritos e comentario negativos de algunos ciudadanos. El momento evidenció la fuerte reacción que genera su participación en el reality. Pese a ello, regresó al programa sin responder y su historia sigue dando de qué hablar.