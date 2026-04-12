Samahara Lobatón se quiebra al despedirse de Melissa Klug: "Eres lo más hermoso de mi vida"

Como cada semana, un participante es eliminado del reality 'La Granja VIP' y esta vez le tocó a Melissa Klug. La artista fue despedida por su hija Samahara Lobatón señalando lo que significa para ella en su vida.

Samahara Lobatón se despide de su madre

Melissa Klug es la sexta eliminada del programa reality 'La Granja VIP', lejos de sentirse mal expresó que estaba contenta de poder encontrarse nuevamente con sus hijos y su pareja Jesús Barco que fue eliminado hace una semana atrás.

Así mismo, su hija Samahara Lobatón se despidió de ella señalando que es una gran madre y la extrañaría mucho. Además, afirma lo que significa para ella en su vida actualmente.

"Quiero aprovechar un minuto para despedirme de mi mamá. Mamá, te amo, eres lo más hermoso de mi vida. Afuera están mis tres hermosos hijos", declaró la joven.

Ante las emotivas palabras de su hija, Melissa Klug también corresponde las palabras dedicándose un tierno mensaje afirmando el gran amor que tiene hacia ella y que cuide su vocabulario.

"Te amo, no te preocupes, tú sigue ahí, controla tu boquita, te amo", señaló.

Melissa Klug deja el reality

La salida de Melissa Klug no pasó desapercibida. La popular 'Blanca de Chucuito' fue anunciada como la participante con menor respaldo del público, lo que selló su despedida del programa. Sin embargo, lejos de mostrarse afectada, sorprendió con una reacción cargada de tranquilidad e incluso alivio.

"Extraño a mis hijos, extraño a Jesús, extraño a todos", expresó tras escuchar su nombre, dejando en claro que su principal motivación era reencontrarse con su familia. Su salida se produce apenas una semana después de la eliminación de su pareja, Jesús Barco, lo que había incrementado su sensación de aislamiento dentro del reality.

Durante su despedida, Klug también dedicó palabras de agradecimiento a la producción por la oportunidad de formar parte del espacio televisivo. Además, tuvo un mensaje especial dirigido a Shirley Arica, quien logró permanecer en competencia.

"Cuida a mi flaca, por favor, dile que su boquita la controle", comentó entre risas, evidenciando la cercanía que había desarrollado con algunos de sus compañeros durante su permanencia en el programa.

De esta manera, Melissa Klug se despidió de 'La Granja VIP' tras ser la sexta eliminado de la competencia de convivencia. Ante su pronta salida, Samahara Lobatón le dedicó unas tiernas palabras señalando lo mucho que significa para ella, a pesar de todos los problemas que tuvieron en el pasado.