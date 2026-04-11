Shirley Arica se descompensa en 'La Granja VIP' tras revelar que sufrió agresión: "Es muy difícil salir"

Un momento de alta tensión se vivió en La Granja VIP Perú cuando Shirley Arica conmovió al revelar un duro episodio de violencia en su vida. La influencer contó una agresión física y confesó que estuvo al borde de la muerte tras una intervención médica. Minutos después, la situación se volvió crítica al descompensarse en pleno programa.

Shirley Arica revela agresión y denuncia mala praxis

Durante una conversación íntima entre las participantes del reality, varias de ellas compartieron experiencias personales relacionadas con la violencia. Fue en ese contexto que Shirley Arica decidió abrirse y contar uno de los momentos más difíciles que ha atravesado.

"He pasado por agresión física en dos oportunidades y realmente cuando estás en el hoyo es muy difícil salir, hay que tener bastante fortaleza, bastante valentía para poder denunciar y seguir adelante con tu vida", expresó al inicio de su relato.

La modelo explicó que uno de estos episodios dejó secuelas físicas importantes, al punto de necesitar una intervención quirúrgica. Sin embargo, lo que debía ser una solución terminó convirtiéndose en una experiencia aún más traumática.

"Me rompieron la clavícula hace mucho tiempo. No mucha gente sabe este episodio. Entré a un quirófano para que me pusieran una placa en el brazo izquierdo y casi muero descerebrada porque el médico que me operó hizo una mala praxis", reveló.

Arica detalló que durante la operación se le habría administrado una dosis de anestesia mayor a la indicada, lo que complicó el procedimiento. Según su testimonio, la cirugía se extendió mucho más de lo previsto y dejó consecuencias que aún persisten en su vida cotidiana.

"Hasta el día de hoy no puedo dormir sobre ese brazo. Tengo que cambiar de posición porque me molesta", confesó, evidenciando que las secuelas físicas continúan afectándola.

Se descompensa en vivo y genera alarma

Tras compartir su historia, la emoción y el impacto del recuerdo comenzaron a afectarla visiblemente. Shirley Arica no pudo contener el llanto y decidió retirarse del espacio donde se desarrollaba la conversación. En ese momento, sus compañeros reaccionaron de inmediato para brindarle apoyo.

Yaco Eskenazi expresó su rechazo frente a los casos de violencia contra la mujer, mientras que Samahara Lobatón y Melissa Klug la acompañaron y trataron de contenerla emocionalmente. Klug, con palabras de aliento, le dijo: "Llora. Necesitas llorar y desfogar".

La escena también mostró la preocupación de otros participantes como Renato Rossini Jr., quien observaba a distancia, mientras Pati Lorena se acercaba para asistirla con un vaso de agua.

No obstante, el momento más crítico llegó cuando la influencer colapsó. La producción del programa activó de inmediato los protocolos de emergencia y permitió el ingreso de paramédicos al set para atenderla. Posteriormente, fue trasladada al tópico para recibir atención médica especializada.

El incidente generó preocupación entre los seguidores del reality, quienes siguieron el momento en tiempo real. Afortunadamente, tras ser estabilizada y luego de un breve descanso, Shirley Arica logró recuperarse y reincorporarse a las actividades del programa.

En conclusión el testimonio de Shirley Arica en La Granja VIP Perú evidenció el impacto de la violencia y las consecuencias de una atención médica inadecuada. Su relato, cargado de emoción, convirtió un momento de entretenimiento en una reflexión sobre la importancia de denunciar y buscar justicia.