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¡INESPERADO!

Shirley Arica y Pablo Heredia se besan durante reto de baile en 'La Granja VIP': ¡Así fue el momento!

La modelo y el actor sorprendieron a todos al protagonizar un beso tras una sorpresiva coreografía en 'La Granja VIP', desatando reacciones entre sus compañeros y en redes.

Shirley Arica y Pablo Heredia encienden 'La Granja VIP' con apasionado beso en reto de baile.
Shirley Arica y Pablo Heredia encienden 'La Granja VIP' con apasionado beso en reto de baile. (Composición: La Karibeña)
10/04/2026

En las últimas semanas, el reality 'La Granja VIP' se ha convertido en uno de los programas más comentados por las tensiones y vínculos entre sus participantes. En este contexto, Shirley Arica y el actor argentino Pablo Heredia protagonizaron un momento viral al darse un beso durante una dinámica de baile.

Shirley Arica y Pablo Heredia sellan su complicidad con un beso

Desde el inicio del programa, Shirley Arica ha destacado por su presencia mediática, mientras que Pablo Heredia ha llamado la atención por su trayectoria en producciones televisivas en el país. En los últimos días, ambos mostraron una evidente cercanía, lo que generó especulaciones entre los seguidores del reality.

Durante una dinámica de talentos, los participantes debían presentar una coreografía. Es así como, Arica y Heredia les tocó interpretar el tema "Rica y Apretadita", del General junto a Anika, logrando una puesta en escena cargada de sensualidad, caracterizados como los artistas originales.

La escena generó reacciones inmediatas tanto dentro como fuera del reality. Mientras algunos participantes aplaudieron la química entre ambos, en redes sociales el momento se volvió viral, consolidando a la pareja como uno de los focos principales del programa de convivencia. 

"Esto no ha sido actuación Pablo se han querido dar el beso", dijo Ethel.  A lo que Pablo respondió: "Está todo pauteado por el coreógrafo" 

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Sorpresa en vivo y emotivo reencuentro

Hace unas semana durante una dinámica del reality, la conductora Ethel Pozo se comunicó con Shirley Arica para enviarle un mensaje especial por el cumpleaños de su hija. En medio del enlace, la también presentadora le pidió que se dirigiera de inmediato al refugio del programa, generando expectativa entre los participantes.

Sin sospechar lo que ocurriría, la participante corrió hacia el lugar indicado. Al abrir la puerta, se encontró con su hija, quien había llegado como parte de la sorpresa. La reacción fue inmediata: la modelo la abrazó con fuerza y rompió en llanto, visiblemente conmovida por el inesperado reencuento.

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"Feliz, muy agradecida, me siento completa. Han sido tres semanas difíciles para mí, de verdad. Hace tres años no nos separamos, desde que fue mi último reality. Ella está en una etapa que me necesita bastante y me gustaría estar ahí con ella, pero por algo estoy aquí y es por ella", explicó.

En conclusión, La Granja VIP sigue generando contenido que combina entretenimiento y polémica. El beso entre Shirley Arica y Pablo Heredia fue uno de los momentos más comentados, mientras que el reencuentro con su hija mostró su lado más sensible. Ambos episodios reflejan cómo el reality pone a prueba emociones y mantiene al público atento.

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