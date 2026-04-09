¡Más juntas que nunca! Pamela López y Melissa Klug se unen para cantar "Cosas del amor"

En las últimas semanas, el reality ha estado tenso entre los participantes desde el ingreso de Melissa Klug, quien ha tenido problemas con Pamela López relacionados a Christian Cueva. Ahora, la empresaria como la influencer tendrán que unirse para un reto del programa y están más juntas que nunca.

Melissa Klug y Pamela López juntas

El programa 'La Granja Vip' ha revelado que harán un concurso de talentos en el reality y unieron a los participantes de dos en dos junto a la canción que deberán interpretar. Es así como decidieron unir a Melissa Klug junto a Pamela López para interpretar el tema "Cosas del amor" de Ana Gabriel y Vikki Carr.

Hoy iniciaron los ensayos con un instructor y ambas se mostraron muy cooperativas en este reto para ambas. Es así como mientras iban practicando, ambas reían en ocasiones cuando realizaban algunas frases muy llamativas. Además, también harían algunos gestos de cachetada o jalado de cabello en la actuación para ganar.

El tema que les tocó interpretar relata una conversación íntima entre dos amigas sobre el desamor y el abandono. Una de ellas (Melissa Klug) confiesa el dolor por su relación quebrantada, mientras la otra (Pamela López) la consuela, dándole consejos para recuperar a su pareja y aceptando las situaciones como parte inevitable del amor.

La pelea entre ellas

Pamela López decidió votar en contra de Melissa Klug, su decisión no respondía únicamente a un tema de juego, sino también a la convivencia dentro del reality. Según indicó, la presencia de Klug habría intensificado los conflictos, haciendo referencia al comportamiento de su hija Samahara Lobatón, quien no ha dudado en lanzar insultos tanto hacia ella como a Paul Michael.

"Me gustaría decir que es por estrategia, pero no es así. Desde el respeto y con toda honestidad te nomino porque entendí que tu presencia en esta casa, el ingreso era para poner paños fríos a la situación que ya estábamos viviendo. Sin embargo, considero que no. Básicamente por eso", mencionó Pamela López.

Tras escuchar la nominación, Melissa Klug reaccionó de inmediato y arremetió contra la expareja de Christian Cueva con una fuerte acusación, señalando que se habría burlado de un tema delicado relacionado con su hija.

"Qué le voy a decir a una persona que hace unos días se burló de lo que le pasó a mi hija que casi se muere en una operación", fue la respuesta de la chalaca.

De esta manera, a pesar de las diferencias que han tenido evidentemente en el reality, Melissa Klug y Pamela López ahora se han juntado para realizar el reto de actuación y cantar más unidas que nunca.